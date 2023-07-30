«Пробки даже на высоте 2 тысячи метров над землей». Огромные очереди образовались из желающих попасть в горы Сочи

На Розе Хутор огромные очереди на канатные дороги.

Как выяснили туристы, лето в Сочи - это не только забитые пляжи, но еще и горы. Чтобы добраться до курорта предстоит собрать несколько пробок. Но, если вы захотели прокатиться на канатных дорогах в горах Сочи, то придется постоять и здесь.

«На Розе Хутор огромные очереди на канатные дороги. К счастью, они двигаются достаточно быстро и долго ждать не приходится», - делятся отдыхающие в социальных сетях.

Туристы делятся и видео. На кадрах видно, что пробке нет конца и края. Кажется, чтобы очередь начинается у самого подножья.

«Даже в горах пробка. Сюда ехали - стояли. Теперь и тут стоим. Но, несмотря на количество людей, сотрудники работают быстро. В очереди можно простоять минут 30. И это при том, что здесь минимум сотня людей», - рассказывает турист из Московской области Алексей Рыкин.

К слову, на горном курорте работают 32 подъемника. А их пропускная способность составляет примерно 2700 человек в час.

Летом современные быстрые канатные дороги поднимают гостей на высоту Роза Пик (2320 м), в Горную Олимпийскую деревню, в парк водопадов Менделиха и к другим горным маршрутам. Прогулочный билет открывает доступ к шести канатным дорогам закрытого и открытого типа. Его стоимость составляет 2750 рублей на одного человека.

А тем временем, пляжи Сочи заполонили сотни туристов. С каждым днем возле моря людей становится все больше и больше. При этом отдыхающим не стоит переживать, что из-за большого количества людей на пляжах в море может испортиться качество воды. Для того чтобы обезопасить туристов от инфекций, на курорте постоянно берут пробы воды.