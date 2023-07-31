Убийц аниматоров нашли по характерному «почерку». Следователи рассказали, что ищут других жертв палачей Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко на Кубани

Следствие по делу убийства аниматоров продолжается

В Краснодарском крае продолжается расследование громкого убийства 37-летнего Кирилла Чубко и его 19-летней напарницы по организации праздников Татьяны Мостыко. Всего за несколько дней правоохранителям удалось поймать и разговорить тех, кто расправился с аниматорами, когда они возвращались домой в Усть-Лабинск 28 апреля из станицы Крыловской.

- Раскрыть это преступление, а почти сразу стало понятно, что пропали Кирилл и Татьяна неслучайно, было для нас делом чести, - заявил во время пресс-конференции глава регионального Следкома Андрей Маслов. - И более того, в разработку сразу попал как раз Кеворкьян, потому что это был его "почерк". Все, кто работает в кубанском следствии много лет знает об этом.

Преступление шокировало общественность не только своим цинизмом, но и нечеловеческой жестокостью. Обычные жители провинциального городка попали в трудную ситуацию, угодив в яму на знакомой дороге. Они попросили помощи у таких же, как казалось, товарищей по несчастью, но тем самым подписали себе смертный приговор. Новые знакомые помогли Кириллу и Татьяне поменять колесо на машине, а потом полоснули ножом по горлу и закопали, предварительно вызнав данные банковских карт.

Но было ли это преступление спонтанным, следователи выясняют до сих пор.

- Многие мероприятия - тайна следствия на данном этапе. Но мы точно сейчас проводим работу установлению других эпизодов и возможных жертв Кеворкьяна, Татосяна и Дворникова, - пояснили следователи во время пресс-конференции в Краснодаре.

Двое последних признались в убийстве мужчины и студентки, и показали их могилы. А Демьян Кеворкьян, которого они назвали идейным вдохновителем преступления, наотрез отказался признать свою к нему причастность. Между тем, именно он первым начал сотрудничать со следствием и сдал своих подельников.

В те страшные дни, когда Кирилл и Татьяна были уже приговорены бандитами, он ездил вслед за белым "Хендаем" Кирилла на купленной с рук "четырнадцатой". Расследование уголовного дела продолжается.

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