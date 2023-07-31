Печи и лепнина рушатся. Как выглядит исторический особняк купца Лихацкого в центре Краснодара

В доме Лихацкого большая веранда с резными наличниками.

Из-за многоэтажного отеля в центре Краснодара скромно выглядывает старинный особняк начала XX века. Двухэтажный дом был построен купцом Марком Лихацким в 1900-1910 годах рядом с его банями. Здание возводили «по классике». Красный кирпич, смешение архитектурных стилей, просторная веранда и балкон - таких домов было много в Екатеринодаре, но не все они сохранились.

На стыке двух эпох. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Особняку повезло остаться целым, но судьба его пока незавидна. До 1922 года он был в частных руках. Потом его передали городу. В последние годы здесь размещалась библиотека. А потом окна и двери заколотили. Помещения были признаны аварийными.

Несмотря на это, и снаружи и внутри дома Лихацкого остались элементы, которые представляют особую ценность для архитектуры. На веранде местами сохранились деревянные резные наличники. Внутри – цветная лепнина на потолке и изразцовые печи.

Все, что осталось от роскошного особняка. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Правда, с каждым годом вся эта дореволюционная роскошь ветшает без должного внимания. За несколько лет на печах появились утраты, что добавит работы реставраторам. Специалисты должны зайти на объект. Но точной даты пока нет. Сейчас готовится проект по восстановлению дома.

- К проектированию реставрации дома купца Лихацкого по ул. Красной, 118 (лит. А) подрядчик приступил в апреле. Завершить разработку проекта планируют до конца года, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

На печи появились утраты. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

СПРАВКА КП

История восстановления дома длится несколько лет. В феврале 2020 года депутаты городской думы выделил 45,9 миллиона рублей на его реконструкцию. В 2021 году на проект отводилось 5,9 миллиона рублей, а в бюджете на 2021 год зарезервировали 40 миллионов рублей.

В сентябре 2020 года был заключен контракт с ООО «Еврогрупп СПБ». Компания предложила выполнить инженерные изыскания, эскизный проект с согласованием в региональном управлении госохраны объектов культурного наследия за почти 13 млн рублей. Но обязательств не выполнила.

В марте 2023 года стало известно, что разработкой научно-проектной документации займется московская компания. Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, сумма контракта составляет 8,4 млн рублей. За эти деньги специалисты готовы выполнить услуги по инженерно-техническому проектированию памятника архитектуры.

МЕЖДУ ТЕМ

Возле дома Лихацкого планируют создание исторического квартала. Рядом заасфальтирована площадка. Но пока идет оформление земельно-правовой документации.