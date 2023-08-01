Полуобнаженные танцы на крыше, дрифт и драка. Участники «голого» заезда на BMW в Краснодаре могут получить срок

Полуобнаженная девушка каталась по Краснодару на крыше BMW

В Краснодаре возбуждено уголовное дело после драки на Ейском шоссе, которую устроили парни на BMW. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, на прошедших выходных водители на Ейском шоссе увидели настоящий стриптиз-клуб на колесах. По трассе мчала BMW, которая привлекла внимание всех. На крыше иномарки сидела полуобнаженная девушка – как оказалось, 18-летняя жительница Сочи. На кадрах, опубликованных в соцсетях, запечатлели, как пассажирка авто, выглядывая из салона, устроила стриптиз и полуобнаженные танцы. А в салоне находились еще несколько пассажиров.

На этом приключения молодых людей не закончились. Водитель BMW устроил дрифт с еще одной машиной. А в конце поездок он и его пассажиры подрались с пенсионером. Причиной перепалки, которая не закончилась без кулаков, стало замечание мужчины на поведение парней.

Накануне правоохранители заинтересовались скандальными видео и начали поиски молодых людей, устроивших развратный заезд на глазах у детей и нарушивших правила дорожного движения.

«Отмечается, что в ответ на последовавшие замечания со стороны пенсионера молодые люди попытались его избить. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову организовать по озвученным фактам процессуальную проверку и доложить об установленных обстоятельствах», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как оказалось, молодые люди устроили «голый» заезд и в Сочи. Но уйти от ответственности не смогли. Их задержали полицейские и привлекли к ответственности.

«22-летний водитель оказал сопротивление сотрудникам полиции. В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. 18-летняя пассажирка, передвигавшаяся на крыше автомобиля, привлечена к ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», – уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Трое пассажиров иномарки – 19-летняя девушка и парни 20 и 23 лет – отказались от медицинского освидетельствования. Их также привлекли к ответственности.

Но, как оказалось, молодые люди не отделались административными протоколами. За драку на Ейском шоссе полицейские завели уголовное дело.

«По факту драки на Ейском шоссе в Краснодаре, которую устроила группа молодых людей, передвигавшихся на автомобиле БМВ, подразделением дознания отдела УМВД России по Краснодару возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство», – сообщили в пресс-службе краевого МВД.