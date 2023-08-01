Следком Кубани: Лютый, заморивший до смерти голодом своего ребенка, вменяемый

Лютого признали вменяемым

Блогер-сыроед из Санкт-Петербурга Максим Лютый 10 лет активно пропагандировал «здоровое», в своем изощренном представлении, питание. Он продавал людям курсы и утверждал, что сыроедение, фруктоедение, питание энергией солнца - элексир к просветлению и хорошему телу.

Дела шли неплохо – блог активно велся, все приверженцы других принципов питания нарекались темными людьми, продавались авторские курсы. Но 8 марта этого года вся система Лютого с крахом обрушилась. В одну из больниц Сочи блогер привез своего мертвого месячного сына. Причина – длительный отказ от пищи и истощение организма. Максим Лютый загремел за решетку и начал во всем обвинять свою гражданскую супругу - Оксану Миронову.

Лютому сразу назначили проверку. Специалисты оценивали, насколько он вменяемый. Мол, может у него психические отклонения, раз заморил голодом собственного малыша.

В Сочи уже завершены все экспертизы на вменяемость блогера-сыроеда Максима Лютого. А результаты были оглашены на конференции Следкома Кубани с журналистам.

«Лютому была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан вменяемым. В ближайшее время расследование данного дела будет завершено», — рассказал руководитель следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов в ходе пресс-конференции.

А тем временем, дело блогера-сыроеда продолжается. Бизнес начали вести его последователи - мать Максима Лютого и его помощник. Они начали продавать на странице сыроеда различные травы. Кроме этого, последователи продолжают защищать Лютого, который до смерти заморил своего ребенка голодом. И винят в смерти ребенка мать.

«Он в тюрьме и новостей от него пока никаких. За ребенком 90% времени следила мать малыша. Максим - настоящий мужчина, который полностью выполнял свою мужскую функцию - обеспечивал мать ребенка всем необходимым, построил дом, посадил сад и многое другое. Максим - народный герой», - написала в соцсетях мать Максима Лютого.

Какой он «герой» предстоит выяснить следователям. В скором времени уголовное дело завершится, а материалы передадут в суд.

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