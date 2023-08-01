«У вас нет ни стыда, ни совести». Губернатор Кубани в прямом эфире уволил зама по ЖКХ в одном из районов края

Вениамин Кондратьев

Глава Краснодарского края 28 июля провел совещание с главами муниципалитетов. Накануне старта нового учебного года обсуждался самый серьезный вопрос - нехватка мест в детских садах. За семь лет в регионе построили 170 детсадов, но темпы строительства по-прежнему отстают от потребностей.

Главе края доложили о статусе незавершенного или даже неначатого объекта. Например, в подвешенном состоянии находится важная стройка в Тбилисском, Белореченском, Отрадненском и Северском районах. Виной тому - проволочки с документацией. Кто тянет драгоценное время? Губернатору назвали фамилии чиновников, на которых лежит ответственность, они на карандаше у начальника управления контроля краевой администрации. Так, 4 года назад было поручено проектировать и возводить детсад в поселке Афипском Северского района, но работы там даже не начинались.

- 22 мая 2019 года было поручено разработать проектно-сметную документацию и осуществить строительство данного детского садика. Однако до настоящего времени проектно-сметную документацию никто так и не начинал делать. За данное направление в муниципалитете отвечает Виталий Видинеев. Этот тот работник, который был заместителем в департаменте строительства края. Сейчас он работает в районе, но почему он в течение года не может обеспечить согласование документации, нам непонятно, - доложил главе региона начальник управления контроля и противодействия коррупции администрации края Максим Туровец.

После этих слов Вениамин Кондратьев обратился к главе района Андрею Дорошевскому, который слышал критические замечания в адрес своего подчиненного по видеосвязи.

- Вот этот ваш заместитель написал заявление и ушел! Прямо сегодня. Дальше я с этим коллегой не еду. Если он у вас с августа и по апрель, то 8 месяцев что он делал?! Переписка восемь месяцев?! У вас нет ни стыда, ни совести, - обратился он к главе района.

К слову, Виталий Видинеев занимает не просто должность заместителя главы Северского района. Он первый зам Андрея Дорошевского, и в понедельник, 31 июля, пришел на работу в администрацию, несмотря на критику губернатора. На традиционной планерке с управленцами в районе он даже привычно сидел в президиуме.

В президиуме рядом с главой района уволенный чиновник сидел в понедельник, 31 июля. Фото: https://t.me/andreidoroshevskii

Правда, заявление, по слухам, все-таки написал...на отпуск.

- Это будет отпуск с последующим увольнением, - заявили в администрации Северского района.

Кто сменит его на ответственном посту и наконец достроит детсадик, а также решит копившиеся годами проблемы водоснабжения, пока неизвестно.