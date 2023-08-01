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Общество1 августа 2023 15:48

«У вас нет ни стыда, ни совести». Губернатор Кубани в прямом эфире уволил зама по ЖКХ в одном из районов края

Губернатор потребовал уволить одного из замов главы Северского района на Кубани за неначатую стройку детсада
Сергей ПЕТРОВ
Вениамин Кондратьев

Вениамин Кондратьев

Глава Краснодарского края 28 июля провел совещание с главами муниципалитетов. Накануне старта нового учебного года обсуждался самый серьезный вопрос - нехватка мест в детских садах. За семь лет в регионе построили 170 детсадов, но темпы строительства по-прежнему отстают от потребностей.

Главе края доложили о статусе незавершенного или даже неначатого объекта. Например, в подвешенном состоянии находится важная стройка в Тбилисском, Белореченском, Отрадненском и Северском районах. Виной тому - проволочки с документацией. Кто тянет драгоценное время? Губернатору назвали фамилии чиновников, на которых лежит ответственность, они на карандаше у начальника управления контроля краевой администрации. Так, 4 года назад было поручено проектировать и возводить детсад в поселке Афипском Северского района, но работы там даже не начинались.

- 22 мая 2019 года было поручено разработать проектно-сметную документацию и осуществить строительство данного детского садика. Однако до настоящего времени проектно-сметную документацию никто так и не начинал делать. За данное направление в муниципалитете отвечает Виталий Видинеев. Этот тот работник, который был заместителем в департаменте строительства края. Сейчас он работает в районе, но почему он в течение года не может обеспечить согласование документации, нам непонятно, - доложил главе региона начальник управления контроля и противодействия коррупции администрации края Максим Туровец.

После этих слов Вениамин Кондратьев обратился к главе района Андрею Дорошевскому, который слышал критические замечания в адрес своего подчиненного по видеосвязи.

- Вот этот ваш заместитель написал заявление и ушел! Прямо сегодня. Дальше я с этим коллегой не еду. Если он у вас с августа и по апрель, то 8 месяцев что он делал?! Переписка восемь месяцев?! У вас нет ни стыда, ни совести, - обратился он к главе района.

К слову, Виталий Видинеев занимает не просто должность заместителя главы Северского района. Он первый зам Андрея Дорошевского, и в понедельник, 31 июля, пришел на работу в администрацию, несмотря на критику губернатора. На традиционной планерке с управленцами в районе он даже привычно сидел в президиуме.

В президиуме рядом с главой района уволенный чиновник сидел в понедельник, 31 июля. Фото: https://t.me/andreidoroshevskii

В президиуме рядом с главой района уволенный чиновник сидел в понедельник, 31 июля. Фото: https://t.me/andreidoroshevskii

Правда, заявление, по слухам, все-таки написал...на отпуск.

- Это будет отпуск с последующим увольнением, - заявили в администрации Северского района.

Кто сменит его на ответственном посту и наконец достроит детсадик, а также решит копившиеся годами проблемы водоснабжения, пока неизвестно.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ