11 листов нарушений. Прокуратура требует закрыть лагерь «Счастливое детство» в Анапе после насилия над пятью девочками

По уголовному делу в отношении извращенца проводятся следственные действия

Лагерь Анапы с говорящим названием «Счастливое детство» сейчас - место преступления. В конце июля здесь произошло то, что следователи квалифицируют как «действия сексуального характера» по отношению к пятерым девочкам-отдыхающим. По версии правоохранителей, 49-летний Геннадий Измайлов из Воронежской области тайком пробрался в один из корпусов, где отдыхали дети.

Остальное - тайна следствия. Преступление против половой неприкосновенности детей, а именно это ставят в вину мужчине, закрыто от посторонних глаз. В комнате, где появился извращенец, было четыре девочки из ДНР и одна приехала на курорт из Московской области.

Известно, что девочки были застигнуты им врасплох, они кричали и звали помощь. На шум прибежали вожатые.

Насильник-педофил успел скрыться. Но его вскоре нашли и отправили под арест. С ним работают следователи.

Выяснилось также, что лагерь собирались закрывать несколько раз. Прокуратура Краснодарского края даже подавала иски в суд.

«Лагерь закрывали и раньше. Тогда был другой арендатор из Санкт-Петербурга. Новый владелец из Туапсе. Лагерь снова открыли, специалисты пришли с проверкой и выявили новые нарушения на 11 листов. Сразу был подан иск», - рассказали kp.ru в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Работники прокуратуры выявили нарушения по пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим нормам. Однако после случая с извращенцем добавилась еще одна статья.

«Мы подавали иск на прошлой неделе. Сначала мы готовили документы до произошедшего. А, когда незнакомый мужчина перелез через забор, который по всем параметрам не является препятствием для проникновения, к списку добавился еще один пункт», - уточнили kp.ru в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Так и появилось еще одно нарушение лагеря - несоблюдение антитеррористической защищенности объекта.

Ранее сообщалось, что в отношении извращенца заведены уголовные дела по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера» в отношении несовершеннолетних.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы», - заключили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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