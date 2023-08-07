Пробка со стороны Тамани

В августе началась новая волна отпускников. Большая часть туристов выбрала для отдыха побережье Черного моря. Кто-от отправился в Сочи, другие в Геленджик, а третьи - в Крым. Но перед тем как попасть на полуостров, водителям предстоит постоять в пробке. 7 августа затор на Крымский мост вновь растянулся на семь километров.

Пробка на Крымском мосту на 7 августа начинается со 135 километра. Вереница тянется до 142 километра - здесь как раз заканчивается пункт досмотра.

Пробка на Крымском мосту на 7 августа 2023

Затор начал образоваться ближе к 07:00. В это время со стороны Краснодарского края свою очередь ждали 85 транспортных средств. Спустя час машин только добавилось. В 08:00 перед пунктом досмотра находилось 200 автомобилей. В 09:00 со стороны Тамани в очереди стояли 526 транспортных средств. Людям приходилось ждать около двух часов.

«В 08:20 встали в очередь на мост в сторону Крыма. Стоим в очереди уже час. Двигаемся очень медленно. Сейчас перед мостом дежурят сотрудники ДПС. Ловят тех, кто едет по правому ряду», - делится обстановкой перед Крымским мостом Павел.

По состоянию на 10:00 пробка только увеличилась. Сотрудники на пунктах досмотра работают быстро. В среднем процедура занимает около пяти минут. Но машины продолжают прибывать.

«Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 634 транспортных средства. Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», - уточнили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ попросил водителей добираться на полуостров другим маршрутом - через новые территории России. Глава Кубани Вениамин Кондратьев также рекомендовал туристам воспользоваться этим альтернативным маршрутом. Добраться в Крым можно через Ростовскую область и далее через новые территории России - Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и далее на полуостров.