Виновник ДТП сидит в изоляторе, назначены автоэкспертизы. Что происходит в деле сына экс-начальника полиции и самого богатого депутата из Краснодара

Аварий у Семенова было уже две. В обоих погибли люди. Фото: ГУВД по краю

18 марта в аварии с Mercedes-Benz погибла 23-летняя пассажирка авто – студентка юрфака КубГУ Полина Х. Внедорожник представительского класса на бешеной скорости влетел в дерево в районе Тонкого мыса в Геленджике. Но резонансной ее сделало не это. Общественность возмутилась, когда все узнали, что за рулем автомобиля сидел пьяный 23-летний сын известных и влиятельных родителей в Краснодаре Александр Семенов.

А несколько лет назад, еще юный Семенов точно также за рулем в нетрезвом виде покалечил дорожных рабочих. Шесть лет назад «Комсомолка» следила за скандальным процессом, где 17-летнего сына бывшего начальника полиции Александра Семенова-старшего и экс-депутата гордумы Ольги Семеновой судили за его первое смертельное ДТП.

Тогда, как и теперь на водителя завели уголовное дело. Правда, на этот раз выпускника юрфака КубГУ посадили под арест в изолятор, даже несмотря на то, что он чуть не лишился ноги в ДТП. И более того, расследованием новой смертельной аварии с участием Семенова-младшего занялся Следком, а не полиция, как принято в таких случаях. Детали следствия поведал во время пресс-конференции руководитель следственного управления ведомства в Краснодарском крае Андрей Маслов.

- Обычно расследованием подобных ДТП занимается в полиции. Но в этот раз - случай особый. Это резонансная авария, где подозреваемый совершает ее во второй раз. Поэтому дело передано в Следком, - сообщил журналистам Андрей Маслов.

Сейчас в деле назначен ряд автотехнических экспертиз.

- Семенов находится под арестом, следователи настояли на этой мере пресечения, - уточнил он.

После аварии в 2017 году 17-летнему Александру Семенову удалось добиться смягчения приговора. За смерть одного и травмы других рабочих он получил три года условного срока.

Спустя шесть лет все может закончиться для него реальным наказанием. Следствие продолжается.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Смертельное дежавю

Собрали полную историю сына экс-начальника полиции и самого богатого депутата из Краснодара после новой смертельной аварии (подробнее)