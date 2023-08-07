«Я перестала путешествовать, когда переехала в Геленджик»: «Миссис Россия — 2023» призналась в любви курортному городу

Победительница «Миссис Россия — 2023» с мужем и ребенком. Фото: соцсети.

32-летняя жительница Геленджика Жанна Специальная победила в конкурсе «Миссис Россия — 2023». Она стала лучшей среди 33 замужних финалисток, хотя не рассчитывала на победу и попала на конкурс совершенно случайно.

Жанна стала самой красивой мамой Геленджика. Фото: соцсети.

Молодая мама во время финала в Москве представляла курортный город в Краснодарском крае, но, оказывается, в Геленджик она переехала всего 3 года назад.

«Я родилась в Ростове-на-Дону. Как стала совершеннолетней, переехала в Москву, начала строить карьеру и вышла замуж за потомственного офицера. Параллельно с семьей и бытом я занималась страхованием и кредитованием машин, стала начальником отдела в автосалоне. Потом перешла в IT-компанию по этой же направленности и уже оттуда ушла в декрет», - рассказала сайту «КП» - Кубань» Жанна Специальная.

В Геленджике молодую маму ждет муж и ребенок. Фото: соцсети.

На последних сроках беременности Жанна захотела рожать ребенка в Геленджике и они с мужем переехали на курорт. Семейная пара часто отдыхала в этом городе и хорошо его знала, поэтому и не побоялась переезжать.

«Я пришла в роддом сразу же, как мы приехали, а уже на следующий день родила. Меня окутали такой заботой, что я безумно влюбилась в этот город. Быстро продала квартиру в Москве, купила в Геленджике и перевезла туда свою маму», - поделилась победительница конкурса «Миссис Россия — 2023».

Возвращаться в столицу молодая мама на данный момент не собирается. Она радуется теплой солнечной погоде, которая круглый год царствует на курорте.

Чтобы уверенно чувствовать себя на сцене, Жанна похудела на 12 килограммов. Фото: соцсети.

«Когда я переехала в Геленджик, я перестала путешествовать по миру. Здесь ты каждый день видишь море и солнце. Все наполняет радостью, поэтому больше никуда даже и не хочется. Да и для ребенка просто прекрасные условия», - уточнила молодая мама.

Сейчас дочке Миссис России Амелии уже чуть больше 3 лет. Она носит фамилию своего отца, Ярослава, а ее мама, Жанна, во время свадьбы решила не менять свою девичью фамилию. И осталась Специальной.

Во время участия в конкурсе Жанну поддерживала все семья. Фото: соцсети.

«Я долго уговаривала мужа оставить свою фамилию. Все-таки он потомственный офицер, у них в семье так не принято. Но меня все знали в профессиональной среде под фамилией Специальная, я ей очень горжусь, поэтому мы пришли к такому компромиссу», - рассказала «Миссис Россия — 2023».

На данный момент Жанна Специальная находится в Москве. Она отдыхает от пережитой бури эмоций и пытается найти свой приз — путевку на Мальту, которую потеряла, празднуя победу. Вернуться домой победительница планирует 16 августа.

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