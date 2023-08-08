Море кипит, места заняты даже на пирсах: Обстановка на пляжах Анапы в разгар августа

Пляжи Анапы заполнены туристами

Черное море у берегов Анапы прогрелось до +28 градусов. Температура воздуха достигает аномальных значений. Столбики термометров начинают зашкаливать настолько, что на Кубани даже ввели штормовое предупреждение из-за жары. А Роспотребнадзор предложил даже сократить рабочий день.

Многие россияне рванули на побережье. Одно из самых популярных направлений - Анапа. Приятные цены, золотые пляжи, много развлечений и даже чистая вода (но только утром). Правда, для того, чтобы действительно насладиться загаром и успеть принять солнечные ванны, не обходя людей, туристам приходится занимать места с раннего утра.

Отдыхающие только и успевают стелить полотенца, когда кто-то уходит в отель, чтобы спрятаться от опасного солнца. Но многих светило не пугает!

«На пляже Малая Бухта вода горячая, буквально просто кипит. Заходишь и даже не ощущаешь какой-то прохлады. Поэтому и людей так много. Все стараются зайти подальше в море», - рассказывает туристка из Омской области Ида Рюхина.

Но, чтобы доплыть до буйков, предстоит пройти настоящий тетрис. Все побережье усеяно разноцветными надувными кругами, а дети плещутся прямо у берега. Некоторые туристы начали занимать места на пирсе, но и здесь уже негде прилечь. А шезлонги раскупают с самого утра.

«По состоянию на 8 августа функционирует 1584 объекта размещения. Единовременно на курорте прибывает порядка 170 тысяч человек, средняя заполняемость больше 98%», - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

А вот информацию о том, что пляжи переполнены, мэрия курорта опровергла.

«Много отдыхающих скапливается на центральных пляжах, но есть и практически пустые», - заключили в администрации Анапы.

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