Стена, что ничего не видно: На Краснодарский край обрушились тучи саранчи

На фото совсем не дым, а полчища насекомых, которые атаковали несколько районов Краснодарского края.

Тучи саранчи накрыли лиманы в Приморско-Ахтарском и Славянском районах.

- Большая часть вредителей находится рядом с Азовским морем. Низкие температуры и большое количество осадков способствовало тому, что питаться было нечем. На сегодняшний день пришло время, когда саранча уже окрылилась и начала летать. Мы наблюдаем тучи вредителей уже две недели, - рассказал kp.ru руководитель кубанского филиала «Россельхозцентра» Виталий Марченко.

Вредители перебираются и на поля. И если здесь с саранчой еще могут бороться, то в плавнях уничтожать насекомых очень сложно.

- В настоящее время нет разрешенных препаратов, которые бы не наносили вреда водоемам, - поясняет Виталий Марченко. - Все плавни - это водоохранная зона, здесь нельзя травить саранчу, чтобы не нанести вред обитателям водоемов. Саранча питается рогозом и камышами. Поэтому, где больше воды, там и больше вредителей.

На борьбу с саранчой в Краснодарском крае направлено 15 миллионов рублей. Больше всего вредителей в Приморско-Ахтарском, Калининском, Славянском и Красноармейском районах.

- Когда саранча выходит на кукурузные и рисовые поля, специалисты сразу же обрабатывают урожай, - говорит Виталий Марченко. - Мониторинг осуществляется на постоянной основе. Сейчас наступило время, когда саранче нужно размножаться. Обычно это происходит на пятый возраст. Именно поэтому сейчас наблюдаются тучи саранчи. Когда они садятся на сельскохозяйственные земли, собственники это отмечают и обрабатывают разрешенными препаратами. Администрация возмещает до половины стоимости затрат. В Краснодарском крае в этом году впервые выделили бюджет на данные цели. Наши специалисты каждый день мониторят обстановку и ставят точки с большим количеством саранчи.

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