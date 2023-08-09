«Она даже написала предсмертную записку»: 20-летняя мать убитого ею новорожденного в Анапе готовила расправу

Убийцей собственного сына оказалась 20-летняя Наталья Р.

В Анапе 8 августа мать зарезала собственного трехмесячного сына. Это произошло в садоводческо-огородническом товариществе «Автомобилист» на улице Кедровой. Как удалось узнать «КП»-Кубань», убийцей оказалась 20-летняя Наталья Р. Она жила вместе с родственниками. Когда они пришли домой, то обнаружили в кроватке безжизненное тело младенца, а рядом Наталью. Обвиняемая попыталась с вести счеты с жизнью.

На место убийство сразу же приехали правоохранители и бригада скорой помощи. Наталью забрали в центральную районную больницу. По данным источника в правоохранительных органах, спустя сутки ее перевели из реанимации в отдел хирургии. Сейчас обвиняемая находится под охраной. А в отношении Натальи уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

«Она заявила, что ее родителям все равно на нее. Мол, поддержки не было. Она полностью признает свою вину и планирует пойти с повинной после выписки. До того, как обвиняемая воткнула нож в грудь младенцу, она написала предсмертную записку. В ней она и указала все причины своих действий. Также Наталья пыталась дозвониться до мужа. Но он не брал трубку. Отправляла ему голосовые сообщения, он не отвечал», - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Наталья готовилась к расправе. Следователям предстоит изучить предсмертную записку. Также, по данным в правоохранительных органах, отец ребенка никак не участвовал в жизни семьи. С Натальей не жил и за младенцем не следил. Возможно, отчаявшаяся мама решила таким образом привлечь внимание своего мужа.

Кроме этого, будучи беременной обвиняемая привлекалась к уголовной ответственности. Она ходила с животом и делала закладки.

«Предварительно установлено, что в апреле 2023 года девушка привлечена к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств, однако судом ей предоставлена отсрочка от отбывания наказания в связи с беременностью», - уточнили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Следователи проверят 20-летнюю обвиняемую на адекватность. После того как ее выпишут, правоохранители планируют заключить анапчанку под стражу на время следствия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в данной семье. С учетом характера и обстоятельств совершенного преступления в отношении обвиняемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», - заключили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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