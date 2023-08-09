Сотрудники Центра восстановления леопардов в Сочи выбирают имя для котенка

В течении двух месяцев маме с котенком мешать нельзя. Фото: скриншот.

Сотрудники сочинского Центра восстановления популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе круглосуточно следят за тем, как течет жизнь самки леопарда Олимпии и ее первенца. Тесный вольер молодой мамы и ее малыша оборудован видеокамерой.

Олимпия – особенная кошка. Из-за детской травмы у нее ампутирована одна лапа и у сотрудников центра были опасения, что кошка столкнется с трудностями и откажется от котенка. К счастью, переживания оказались напрасными. Трехлапая мамочка очень ловко справляется со своими обязанностями.

«Маленькое чудо, появившееся в Центре вопреки законам дикой природы 8 июля, чувствует себя хорошо, а его мама Олимпия прекрасно справляется со своими новыми обязанностями», - рассказали в пресс-службе Центра.

Появление котенка у Олимпии и ее партнера самца Симбада называют чудом, потому что по законам природы Симбад должен был убить травмированную самку. Это первый известный науке случай, когда самец выбрал самку с изъяном для продолжения рода. Сотрудники центра посвятили формированию этой пары почти три года. И были очень рады успеху!

«Уже через месяц мы узнаем пол новорожденных, а пока можно подумать над именами», - в Центре даже предложили всем желающим присоединиться к выбору самого лучшего имени малыша.

По сложившейся традиции всех леопардов, которые родились в Центре, называют в честь гор, рек и урочищ, расположенных в пределах исторического ареала обитания хищника на юге России.

Но среди вариантов, которые предложили жители курорта, прозвучал еще один – Умар. Это в честь первого руководителя Центра восстановления леопардов Умара Семенова. Ученый посвятил всю жизнь тому, чтобы пятнистые кошки снова вернулись туда, где они раньше обитали. Ему принадлежит уникальная программа подготовки рожденных в неволе хищников к жизни в дикой природе. Никто ранее в мире не делал ничего подобного. Осенью 2022 года Умар Семенов умер на рабочем месте.

Даже рождение котенка у Олимпии коллеги называют заслугой бывшего руководителя. Он не дал списать со счетов искалеченную хищницу и вопреки мнению стал внедрять ее в программу разведения.

«Не обращая внимания на все риски и предубеждения, мы работали с нашей особенной самкой. И лишь благодаря уникальным приемам Умара Аубекировича и упорству команды Центра, наша звездочка оправдала и даже превзошла все ожидания, подарив миру маленькое чудо», - так сообщили сотрудники Центра о том, что Олимпия стала мамой.

Пол котенка станет известен через месяц, когда юного краснокнижного хищника покажут ветеринару. Сразу же после этого станет ем дадут имя и начнут готовить к основной миссии – переезду в дикую природу. Обучение займет два года и завершиться выпускными испытаниями.