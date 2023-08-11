Пробка со стороны Краснодарского края

В начале лета многие россияне рванули на побережье Черного моря. Начали отпуска, да и у детей закончился учебный год. Многие выбирали для отдыха Крым. Полуостров манит своими пейзажами, чистыми пляжами и кристальным морем. Тогда со стороны Краснодарского края скапливались сотни машин, чтобы проехать на Крымский мост. Теперь же обстановка поменялась. Вереница начала тянуться со стороны полуострова.

Пробка на Крымском мосту на 11 августа только со стороны Керчи. С самого утра там скапливаются машины. В 07:00 своей очереди ждали 120 транспортных средств. А спустя час в пробке стояли уже 230 автомобилей. Все они ждали своей очереди на досмотр со стороны Керчи. В 09:00 пробка образовалась из 436 транспортных средств, а в 10:00 - из 440.

Пробка на Крымском мосту на 11 августа 2023

«По состоянию на 11:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 490 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», - уточнили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Действительно, пробки со стороны Краснодарского края нет. Затор составляет всего лишь один километр. Но ждать приходится не больше 30 минут.

«Мы встал в очередь на досмотр в 9:10. У нас были с собой чемоданы, продукты, ну и сумки по мелочи. Мы проходили ручной досмотр. Все сумку выносили на ленту. Процедура занимает буквально пару минут. Быстро прошли досмотр, выехали на мост и встали на реверсе. Ждали зеленый свет. С моста съехали уже в 09:50», - рассказывает туристка из Самарской области Галина Филькина.

Ранее «Комсомолка» писала, что Минтранс РФ попросил водителей добираться на полуостров другим маршрутом - через новые территории России. Глава Кубани Вениамин Кондратьев также рекомендовал туристам воспользоваться этим альтернативным маршрутом. Добраться в Крым можно через Ростовскую область и далее через новые территории России - Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и далее на полуостров.