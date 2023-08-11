Врезался в скалу: Причины аварии с экскурсионным джипом на трассе в Сочи 11 августа 2023

Оказание услуг осуществлялась в автомобиле, не оборудованном для безопасной перевозки граждан.

В Лазаревском районе Сочи на трассе рядом с селом Солохаул произошла жуткая авария. 11 августа в 16:30 водитель экскурсионного джипа вместе с туристами превысил скорость. Во время поворота он не смог справиться с управлением и врезался в скалу.

"В результате ДТП пострадали 9 человек, среди которых были два ребенка и беременная женщина. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Среди пострадавших два ребенка и беременная женщина. Детям по пять и 13 лет. На место аварии оперативно приехала скорая помощь. По словам очевидцев, бригада была спустя 10-15 минут после столкновения со скалой. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, угрозы жизни нет.

"Предварительно установлено, что оказание услуг осуществлялось в автомобиле, не оборудованном для безопасной перевозки граждан", - добавили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Правоохранительными органами организованы процессуальные проверки по факту нарушения правил дорожного движения и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ход и результаты процессуальных проверок поставлены прокуратурой района на контроль.

"Администрация города держит ситуацию на контроле, в случае необходимости готова оказать пострадавшим туристам всю необходимую помощь", - заключили в пресс-службе мэрии Сочи.