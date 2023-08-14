Летел на красный светофор: Самокатчик снес няню с ребенком на руках в Краснодаре

Женщина с ребенком на руках переходила дорогу на зеленый сигнал светофора Фото: кадр из видео

В Краснодаре водитель электросамоката сбил няню с ребенком на руках. Все произошло вечером 12 августа на пересечении улиц Красной и Карасунской.

В соцсетях появилось видео ДТП, которое попало в камеры уличного наблюдения. На кадрах видно, что для пешеходов загорелся зеленый сигнал светофора и девушка с малышом только ступила на «зебру». В этот момент на красный свет, не притормаживая, летел электросамокат. В результате молодой водитель снес пешеходов. Няня с крохой упала на землю.

Самокатчик подошел к пострадавшим. Но позже оставил их и уехал. Тем временем у няни и ребенка диагностировали серьезные травмы. Мама малыша рассказала в соцсетях, что у ее сына сломана ключица. Кроме того, у ребенка зафиксировали ушиб правой руки.

«Няня приняла весь удар на себя, повреждено плечо, шея и сильная гематома головы», – написала женщина.

После публикаций в СМИ и соцсетях происшествием заинтересовались правоохранители. Проверку по факту ДТП организовали в полиции.

«В настоящее время по факту выявленной публикации сообщение зарегистрировано в УМВД России по Краснодару. Назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Доследственную проверку проводят и следователи. Самокатчика, сбившего няню с ребенком, ищут.

«Следственным отделом по Западному округу Краснодара СКР по краю организована доследственная проверка. В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление личности управлявшего электросамокатом, а также всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в пресс-службе краевого управления СК РФ.

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