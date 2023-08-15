Ушли в поход и не вернулись. Отца и сына, которые уже неделю не выходят на связь, спасатели ищут с вертолета в горах Кубани и Адыгеи

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Масштабные поиски развернулись в горах Краснодарского края и Адыгеи. Здесь пропали отец с сыном. Мужчины 33 и 60 лет отправились в горный переход из Майкопа в сторону поселка Красная Поляна через Большой Тхач 5 августа. Вернуться домой туристы должны были еще 11 августа. Но на связь не выходят уже неделю, с 8 числа.

13 августа тревогу забил родственник пропавших. Он обратился за помощью к спасателям, которые тут же подняли в воздух вертолет и стали внимательно осматривать территории. Кроме этого, прочесывают горы вот уже второй день и на земле. Но пока никаких следов туристов обнаружить не удалось.

«Второй день спасатели двумя группами ведут поиск туристов, которые отправились в поход из Майкопа в сторону поселка Красная Поляна.

Накануне первая группа спасателей обследовала долины рек Бзерпь и Уруштен, устье реки Синей. Сегодня утром, после ночевки в лагере Старый Уруштен, группировка продолжила поиск в районе Бурьянистой поляны. Спасатели двигаются в сторону метеостанции горы Джуги», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Вторая группировка спасателей вчера днем высадилась на склоне хребта Дзювя в районе истоков реки Бамбачки. По данным МЧС, первая половина группы двигается в сторону долины реки Уруштен, вторая – к реке Киша.

Также запланирован поиск пропавших туристов с борта вертолета Ка-32 МЧС России.

Известно, что переход из Адыгеи в Красную Поляну у неподготовленных туристов занимает около пяти дней. Это средней сложности маршрут протяженностью 52 километра. Он пролегает по хорошо оборудованным тропам. Поиски мужчин продолжаются.