«Больше бы таких красивых мест»: группа «Кипелов» посетила Японский сад Краснодара

Группа «Кипелов» посетила Японский сад в парке Галицкого. Фото: vk.com/kipelov_official

Одни из главных рок-музыкантов России проехали в Краснодарский край. На юг страны они попали благодаря своему гастрольному туру, который сейчас в самом разгаре. Кипелов, вместе со своей группой, посетили столицу Кубани — Краснодар, где 13 августа дали ошеломительный концерт на фестивале «Форт и Норок».

Музыканты отправились на прогулку после концерта. Фото: vk.com/kipelov_official

После мощнейшего выступления группа решила остаться в южном городе и посмотреть его достопримечательности. Одной из основных площадок для экскурсии стал открывшийся весной этого года Японский сад в парке Галицкого.

Наслаждаясь зеленым оазисом посреди каменных джунглей, брутальные мужчины решили запечатлеть сказочный момент и сделать несколько фотографий. На радость фанатов, снимки проявили на официальной страничке группы в социальных сетях и сразу же вызвали стони положительных откликов.

Рокеры порадовали фанатов фотографиями из Японского сада. Фото: vk.com/kipelov_official

«Вот вот! Побольше бы таких фотографий», - прокомментировала София Бранчукова.

«Побольше бы таких парков, где можно сделать столь прекрасные фото», - ответила Оксана Приходько.

«Какая красота! Такие яркие и душевные фото. Спасибо, что делитесь моментами с вашими поклонниками», - поблагодарила Мария Алистратова.

Красоту места оценили и сами музыканты. К своим фотографиям они оставили краткую и очень лаконичную подпись.

После Краснодара группа отправится Воронеж. Фото: vk.com/kipelov_official

«Побывали в Японском Саду в Краснодаре. Очень красивое место», - написал «Кипелов».

Но, задержаться на долго в Краснодаре музыканты не могу. Их уже ждет следующий город. Ближайший концерт группы «Кипелов» состоится 19 августа в Воронеже. После этого у вокалистов будет почти месяц отдыха. Следующее выступление состоится 16 сентября в Ростове-на -Дону.

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