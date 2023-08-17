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Происшествия17 августа 2023 7:25

Сбил пешехода и оставил умирать. Виновника смертельного ДТП на Кубани нашли по потерянному на месте аварии номеру

На Кубани виновника смертельного ДТП нашли по потерянному номеру
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Уголовное дело направлено прокурором в Белореченский районный суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело направлено прокурором в Белореченский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белореченске произошла жуткая авария. Сочинец разъезжал на своем внедорожнике «Mazda CX-5» по улицам города. За скоростью особо не следил. Была ночь, и людей на дороге уже было мало. Поэтому 34-летний мужчина решил не соблюдать правила дорожного движения.

В один момент на улице раздался глухой удар и скрежет металла. Внедорожник сбил 44-летнего местного жителя, который в этот момент переход дорогу. Сочинец не решился оказать помощь пострадавшему или хотя бы проверить состояние мужчины. Он только еще больше нажал на педаль газа и рванул с места ДТП, оставив умирать пешехода. Местный житель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сочинец уже, было дело, подумал, что останется безнаказанным. Правда, он допустил одну ошибку - от сильного удара отлетели номера машины с переднего бампера. Так сотрудники полиции и установили личность 34-летнего жителя Сочи, который во время смертельной аварии был за рулем внедорожника.

Теперь на гонщика завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сопряженное с оставлением места совершения ДТП».

«Уголовное дело направлено прокурором в Белореченский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция за указанное преступление предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что на трассе в Сочи произошла жуткая авария. Экскурсионный джип вместе с туристами вылетел с дороги и врезался в скалу. Это случилось в Лазаревском районе рядом с селом Солохаул. В результате аварии пострадали семь взрослых и два ребенка. Одному ребенку пять лет, другому - 13. Одна из пострадавших - беременная женщина.

Водитель внедорожника на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего машина съехала на обочину и врезалась в скалу. Предварительно установлено, что оказание услуг осуществлялась в автомобиле, не оборудованном для безопасной перевозки граждан.

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