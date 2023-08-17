Сбил пешехода и оставил умирать. Виновника смертельного ДТП на Кубани нашли по потерянному на месте аварии номеру

Уголовное дело направлено прокурором в Белореченский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белореченске произошла жуткая авария. Сочинец разъезжал на своем внедорожнике «Mazda CX-5» по улицам города. За скоростью особо не следил. Была ночь, и людей на дороге уже было мало. Поэтому 34-летний мужчина решил не соблюдать правила дорожного движения.

В один момент на улице раздался глухой удар и скрежет металла. Внедорожник сбил 44-летнего местного жителя, который в этот момент переход дорогу. Сочинец не решился оказать помощь пострадавшему или хотя бы проверить состояние мужчины. Он только еще больше нажал на педаль газа и рванул с места ДТП, оставив умирать пешехода. Местный житель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сочинец уже, было дело, подумал, что останется безнаказанным. Правда, он допустил одну ошибку - от сильного удара отлетели номера машины с переднего бампера. Так сотрудники полиции и установили личность 34-летнего жителя Сочи, который во время смертельной аварии был за рулем внедорожника.

Теперь на гонщика завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сопряженное с оставлением места совершения ДТП».

«Уголовное дело направлено прокурором в Белореченский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция за указанное преступление предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что на трассе в Сочи произошла жуткая авария. Экскурсионный джип вместе с туристами вылетел с дороги и врезался в скалу. Это случилось в Лазаревском районе рядом с селом Солохаул. В результате аварии пострадали семь взрослых и два ребенка. Одному ребенку пять лет, другому - 13. Одна из пострадавших - беременная женщина.

Водитель внедорожника на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего машина съехала на обочину и врезалась в скалу. Предварительно установлено, что оказание услуг осуществлялась в автомобиле, не оборудованном для безопасной перевозки граждан.