Изрезал жену и пустил газ в комнату с детьми: Житель Кубани после ссоры с супругой взорвал дом

Мужчину судили по нескольким статьм Фото из архива КП

В Армавире вынесли приговор жителю, который взорвал дом и пытался убить сожительницу с детьми. Мужчину отправили за решетку на 10 лет.

Все произошло в феврале 2023 года. 38-летний мужчина жил с женщиной и детьми 3 и 12 лет в доме по улице Мира. Вечером пара поссорилась. Скандал не решился на словах. Во время разборок пьяный мужчина угрожал сожительнице, а потом вовсе перешел к действиям.

«Злоумышленник оборвал газовые шланги от котла отопления и газовой печи, тем самым пустил газа внутрь жилого дома», – сообщили в пресс-службе краевого управления СК РФ.

После этого он пытался взорвать дом. Но сожительница, услышав угрозы, начала останавливать его. Тогда мужчина схватил нож. Размахивая им, он пытался оттолкнуть женщину и ударил ее в спину и голень. Несмотря на раны, она успела забрать детей, выбежать из дома и вызвать полицию.

Прибывшие сотрудники попытались утихомирить мужчину и задержать. Он, уворачиваясь, успел поднести огонь к газу. Произошел взрыв.

«Одному из полицейских были причинены телесные повреждения, а жилой дом, принадлежащий потерпевшей, приведен в непригодное для проживания состояние», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

На мужчину завели уголовное дело сразу по нескольким статьям. Во время расследования он находился под стражей.

Суд назначил мужчине 10 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

«Приговор в законную силу не вступил», – уточнили в региональном ведомстве.

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