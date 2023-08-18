10 детей попали в больницу после отравления хлором в бассейне Сочи. Что известно на данный момент

10 подростков отравились парами хлора в бассейне санатория Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Лазаревском районе Сочи вечером 17 августа в одном из санаториев курорта отравились 10 подростков. Предварительно недомогание произошло из-за паров хлора.

«В санатории на улице Авроры из Москвы приехала группа спортсменов. Всего на курорт прибыло 14 детей и 7 сопровождающих тренеров. Они посетили сауну и бассейн. После чего пожаловались на недомогание, кашель и слабость», - сообщил представитель Роспотребнадзора.

На помощь детям приехали три бригады скорой медицинской помощи. Врачи госпитализировали 10 человек в состоянии средней степени тяжести с диагнозом «Отравление парами хлора». Еще четверым ребятам, несмотря на плохое самочувствие, больница не потребовалась.

Сотрудники Роспотребнадзора сразу же взяли на проверку пробы воды из двух бассейнов, а информацию о ЧП отправили в прокуратуру Краснодарского края, где незамедлительно организовали проверку.

«Прокуратурой района с привлечением специалистов Роспотребнадзора незамедлительно организованы проверочные мероприятия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, дана оценка действиям должностных лиц санатория», - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства Краснодарского края.

Кроме того, делом сразу же заинтересовались в следственном комитете России по Краснодарскому краю.

«В Сочи организована доследственная проверка по факту госпитализации постояльцев санатория с признаками отравления», - добавили следователи.

На данный момент известно, что угрозы жизни для юных спортсменов нет. Причины случившегося выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сочи подростки отравились парами хлора после посещения бассейна санатория

Прокуратура Лазаревского района Сочи организовала проверка по факту отравления детей (подробнее)