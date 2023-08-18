Горит почти три гектара леса. Крупный пожар в Геленджике тушат с вертолета

Огонь охватил лес в Геленджике

Днем 18 августа в Геленджике вспыхнул мощный лесной пожар. Спасатели тушат сухую траву с земли и с воздуха.

«В 13:26 18 августа от оперативного дежурного поступило сообщение о возгорании лесной подстилки на территории Геленджика. Огонь вспыхнул на Кабардинском участковом лесничестве», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Огонь охватил сначала один гектар леса. Но ситуация поменялась ближе к 16:30. Специалистам МЧС пришлось запускать вертолет. С земли уже не получалось оперативно тушить пожар. Огонь распространился почти на три гектара леса.

«Незамедлительно на место направлена группировка МЧС России, в том числе вертолет Ми-8 с водосливным устройством. На данный момент пожар локализован на площади 2,7 га», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Мощный пожар продолжают тушить более 70 человек. Задействованы 22 единицы техники.

Только утром 18 августа все службы трубили о том, что на юге России объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайно высокой пожарной опасности. МЧС запретили разжигать костры, устраивать пикник и жарить шашлыки.

Жителей и туристов просят соблюдать правила безопасности. В жаркую погоду следует надевать светлую легкую одежду с головным убором и чаще находиться в тени. Кроме того, не рекомендуется пить алкоголь.

Спасатели напоминают о том, что в период высокой пожароопасности нельзя пользоваться огнем около сухой травы и поваленных деревьев. Разводить костер следует только на открытых площадках.

Окурки и спички необходимо полностью гасить в песке, глине, воде или подручных металлических или стеклянных сосудах или емкостях.

Не так давно небольшой уральский поселок противостоял мощнейшему пожару, уничтожившему 7200 гектаров леса. Асбест тогда заволокло дымом, а лесной пожар повредил высоковольтной линии, питающие насосные станции. В итоге часть города осталась без питьевой воды.

А в Коми до сих пор продолжают бороться с лесными пожарами. Буквально пять дней назад там тушили семь очагов возгорания. Три пожара вспыхнули в субботу, 12 августа. Возгорания были зафиксированы в Ижемском, Удорском и Усть-Куломском районах. Пожарные и добровольцы уже локализовали пожар в Усть-Куломском районе.

Еще четыре лесных пожара действуют в Усинском, Печорском и Удорском районах. Их уже удалось ликвидировать.