Мощный лесной пожар в Геленджике

Пожар в лесу в Геленджике вспыхнул 18 августа. Огонь распространился по лесной подстилке. Это означает, что деревья не полыхали. Горела только сухая трава. Спасатели продолжают тушить огонь с земли и с воздуха. Уже названа причина пожара в лесу Геленджика 18 августа 2023.

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неосторожности и халатности отдыхающих. Только утром 18 августа все службы трубили о том, что на юге России объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайно высокой пожарной опасности. МЧС запретили разжигать костры, устраивать пикник и жарить шашлыки. Но некоторые туристы решили, что их это правило не касается. А, возможно, просто даже не слышали о предупреждении.

Пожар в лесу Геленджика 18 августа 2023

Предварительная причина пожара в Геленджике 18 августа — костер, который развели отдыхающие несмотря на сильную жару и высокую пожарную опасность. Спасатели тушат огонь с 13:26. Сухая трава выгорела на площади почти в три гектара.

«Незамедлительно на место направлена группировка МЧС России, в том числе вертолет Ми-8 с водосливным устройством. На данный момент пожар локализован на площади 2,7 га», - утончили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Видео пожара в лесу Геленджика 18 августа 2023

В социальных сетях уже распространили видео пожара в лесу Геленджика 18 августа. На кадрах видно, что огонь не касается деревьев. А вертолет уже летит на место пожара с водой. Кроме этого, на месте ЧП работала полиция. По данным kp.ru, правоохранители просили всех отдыхающих покинуть пляж «Сосновка». Именно рядом с ним и вспыхнул пожар. Пострадавших и погибших нет.

После полной ликвидации пожара на месте будут работать инспекторы-дознаватели. Им предстоит выяснить все причины возгорания.

В Коми только недавно удалось ликвидировать все лесные пожары. 13 августа там тушили семь очагов возгорания. Три пожара вспыхнули в субботу, 12 августа. Возгорания были зафиксированы в Ижемском, Удорском и Усть-Куломском районах.

Еще четыре лесных пожара действовали в Усинском, Печорском и Удорском районах. Их уже удалось ликвидировать.

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