Пожар в лесу Геленджика: Последние новости на 19 августа

В Геленджике тушат лесной пожар. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером 18 августа в Геленджике разгорелся второй за день пожар. Его заметили местные жители, которые до приезда сотрудников МЧС пытались самостоятельно потушить очаг, но Норд-Ост быстро раздул огонь по сухому лесу. Из-за сильного ветра пламя в считание минуты опасно приблизился к жилым домам. Полностью потушить его не могут до сих пор.

«В 23:35 18 августа диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре. Стало известно, что огонь бушует на улице Туристическая», - сообщили в Министерстве России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Краснодарского края.

К месту чрезвычайного происшествия пожарные приехали в 23:38. По прибытию им удалось установить, что горит сухая трава на площади 1 гектар.

Осознавая весь масштаб бедствия, пожарным начали помогать обычные люди, а также представители администрации и коммунальщики. Слаженными усилиями они выкопали минерализованную полосу, чтобы отсечь пламя от жилых домов.

«В 02:00 пожарным удалось локализовать пожар на площади 2 гектара. Ликвидировать открытое горение удалось только в 08:10», - уточнили в Министерстве России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Краснодарского края.

Всего к ликвидации пожара от РСЧС привлечено 99 человек личного состава, 33 единицы техники. В том числе от МЧС России 35 человек личного состава и 11 единиц техники.

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