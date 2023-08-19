Мощный пожар вспыхнул в Анапе 19 августа 2023: что известно на данный момент

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В Краснодарском крае ожидается турецкая – или экстремальная – жара. Воздух в регионе прогреется до 39 градусов. Это на пять-семь значений выше нормы.

По словам метеорологов, такая погода продержится на Кубани как минимум до среды, 23 августа. Основной удар придется на побережье Черного моря.

Помимо жары, на курорте разгулялся ураганный ветер. Норд-ост уже стал причиной мощных пожаров в Геленджике. Они бушевали на курорте почти сутки. Второй очаг, вспыхнувший в пятницу, 18 августа, спасатели ликвидировали уже в полдень в субботу.

Новый удар стихии приняла на себя Анапа. Здесь вспыхнули плавни. Они загорелись в районе полудня – у хутора Чембурка.

«Площадь пожара составила, предварительно, 600 квадратных метров», – сообщили КП – Кубань в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сейчас с огнем борются 19 человек и 5 единиц техники. Также з-за жары закрыли для туристов заповедник «Утриш». В лесах Кубани сохраняется высокая пожароопасность – пятого класса.

Ограничения коснулись экскурсионных маршрутов и личного транспорта.

«Проехать сможет только транспорт для обеспечения нормальной работы заповедника и для ликвидации чрезвычайных ситуаций», – добавили в заповеднике.