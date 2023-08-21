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Общество21 августа 2023 5:21

Побьем рекорд 66-летней давности. Жара на Кубани достигнет аномальных 39 градусов

В Краснодарском крае 21 августа жара побьет рекорд 66-летней давности
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
На Кубани воздух раскатится до опасных температур

На Кубани воздух раскатится до опасных температур

Кубань идет на новые рекорды. Столбики на термометрах 21 августа поднимутся до аномальных отметок. В регионе ожидается пекло до 39 градусов. Такой жары, говорят синоптики, не было в Краснодарском крае 66 лет.

«Антициклон сохранит на территории Кубани малооблачную и сухую погоду с аномально высокими температурами. При этом столбики термометров поднимутся выше суточного рекорда жары 66-летней давности. Воздух прогреется до +39 градусов, - сообщает ведущий метеоролог «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик добавил, что накануне, 20 августа, в Краснодаре был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха – теперь он составляет +38,4 градуса, что на 0,4 градуса выше прежнего достижения 1969 года. Высока вероятность, что и 21 августа будет обновлен рекорд жары – пока он составляет +36,5 градусов и принадлежит 1957 году.

Ветер ожидается днем северо-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 755 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Опасная жара начнет отпускать уже с 22 августа. Во вторник будет без осадков, днем воздух прогреется до +37 градусов. 23 августа днем ожидается до 34 тепла.

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