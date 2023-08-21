Побьем рекорд 66-летней давности. Жара на Кубани достигнет аномальных 39 градусов

На Кубани воздух раскатится до опасных температур

Кубань идет на новые рекорды. Столбики на термометрах 21 августа поднимутся до аномальных отметок. В регионе ожидается пекло до 39 градусов. Такой жары, говорят синоптики, не было в Краснодарском крае 66 лет.

«Антициклон сохранит на территории Кубани малооблачную и сухую погоду с аномально высокими температурами. При этом столбики термометров поднимутся выше суточного рекорда жары 66-летней давности. Воздух прогреется до +39 градусов, - сообщает ведущий метеоролог «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик добавил, что накануне, 20 августа, в Краснодаре был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха – теперь он составляет +38,4 градуса, что на 0,4 градуса выше прежнего достижения 1969 года. Высока вероятность, что и 21 августа будет обновлен рекорд жары – пока он составляет +36,5 градусов и принадлежит 1957 году.

Ветер ожидается днем северо-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 755 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Опасная жара начнет отпускать уже с 22 августа. Во вторник будет без осадков, днем воздух прогреется до +37 градусов. 23 августа днем ожидается до 34 тепла.

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