Гуляла в желтом сарафане и пропала. В Анапе продолжаются поиски 9-летней девочки

Камилу ищут третьи сутки. Фото: Лиза Алерт

Вторые сутки в Анапе ищут бесследно пропавшую 9-летнюю девочку. Камила Одамбаева ушла из дома 19 августа на прогулку и до сих пор ее не могут найти.

В этот день школьница вышла во двор дома по улице Шевченко одна. Она направилась на детскую площадку. На улице днем не было ни души - стояла дикая жара. Камила несколько раз прошла вдоль разноцветных горок и качелей, а потом направилась дальше. В этот момент к площадке подъехала белая машина. После этого девочка исчезла.

«Поиски пропавшей девочки продолжаются», - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Камилу также ищут волонтеры. Они прочесывают улицы курорта, чтобы отыскать маленькую девочку в желтом сарафане.

- Ее рост 125 см, она худощавого телосложения, у нее темно-русые волосы и карие глаза, на ногах - сиреневые шлепанцы, - сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просят звонить в полицию или на горячую линию «Лиза Алерт» 88007005452 (звонок бесплатный).