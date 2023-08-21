Подъехал белый кабриолет и ребенок таинственно исчез: Последнее видео с пропавшей в Анапе 9-летней девочкой

9-летнюю девочку ищет вся Анапа

В Анапе 19 августа загадочно пропала 9-летняя девочка. Школьница приехала в Анапу вместе со своей приемной мамой из Саратова. Ходили на пляж, наслаждались отдыхом, а в одном из магазинов произошла ссора. Девочка захотела игрушку, а мама сказала «нет». После словесной перепалки ребенок психанул и ушел один гулять на детскую площадку. Но девочка так и не вернулась.

Видео с пропавшей 9-летней девочкой в Анапе появилось в сети. На кадрах видно ребенка в желтом сарафанчике и фиолетовых сланцах. Девочка гуляла по площадке. Подходила к разноцветным горкам и качелям. А на улице - ни души. Все попрятались в квартиры из-за сильной жары в обед. В один момент к площадке подъехала белая машина. И девочка исчезла.

Девочка могла сесть в белый кабриолет. Но источник в правоохранительных органах опроверг данную информацию.

«Машину мы не ищем. Она никак не относится к пропаже несовершеннолетнего ребенка», - рассказал в беседе источник.

Ребенка ищут волонтеры, сотрудники МЧС и МВД. А тем временем следователи уже завели уголовное дело по статье «Убийство». Это связано с тем, что местонахождении Камилы неизвестно третьи сутки.

«В настоящее время следователями продолжается проведение комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей», - добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Приметы пропавшей 9-летней девочки в Анапе

Волонтеры прочесывают улицы курорта, чтобы отыскать ребенка в желтом сарафане. К поискам подключились и неравнодушные жители Анапы.

«Ее рост 125 см, она худощавого телосложения, у нее темно-русые волосы и карие глаза, на ногах - сиреневые шлепанцы», - сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просят звонить в полицию или на горячую линию «Лиза Алерт» 88007005452 (звонок бесплатный).

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