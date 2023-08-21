9-летняя девочка пропала после ссоры с мамой

В Анапе 19 августа бесследно пропала 9-летняя девочка. Школьница приехала в Анапу вместе со своей приемной мамой из Саратова. Как рассказали волонтеры, участвующие в поиске ребенка, девочка поссорилась с мамой и ушла гулять на детскую площадку. Но обратно так и не вернулась.

В тот день на улице не было ни души. Стояла дикая жара и люди попрятались в своих отелях. Девочку зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что она гуляла рядом с разноцветными горками и качелями. В один момент к детской площадке подъехала белая машина. После этого след ребенка исчез.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, причиной ссоры девочки с мамой стал отказ в покупке очередной игрушки. Девочка разозлилась и решила сбежать. Сейчас о местоположении девочки до сих пор ничего неизвестно. А Следственный комитет уже завел уголовное дело по статье «убийство». Поиски девочки продолжаются.

«По данному факту следственным отделом по городу Анапе СКР по краю незамедлительно было организовано проведение доследственной проверки. К поиску ребенка сразу же были подключены сотрудники МЧС, МВД. В связи с тем, что место нахождения пропавшей не было установлено, а также учитывая ее малолетний возраст, территориальным следственным отделом СКР по краю было возбуждено уголовное дело», - рассказали kp.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Девочку также ищут волонтеры. Они прочесывают улицы курорта, чтобы отыскать ребенка в желтом сарафане.

«Ее рост 125 см, она худощавого телосложения, у нее темно-русые волосы и карие глаза, на ногах - сиреневые шлепанцы», - сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просят звонить в полицию или на горячую линию «Лиза Алерт» 88007005452 (звонок бесплатный).

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