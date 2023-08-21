Стали известны подробности таинственного исчезновения 9-летней девочки в Анапе

Девочка пропала 19 августа в Анапе. Фото: Лиза Алерт

В Анапе с 19 августа ищут таинственно пропавшую 9-летнюю девочку. Камилла Одамбаева ушла из дома по ул. Шевченко. Перед тем, как исчезнуть, она гуляла днем во дворе дома одна. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Школьница выбежала на улицу, побродила у горок с качелями, а потом пропала из виду. В этот момент во двор въехал белый автомобиль.

На следующий день после исчезновения родители ребенка обратились в полицию с заявлением. Есть версия, что Камилла поссорилась с мамой, якобы взрослые ей не купили игрушку. Девочка обиделась и хлопнула дверями. Сейчас эту информацию проверяют следователи.

- В связи с тем, что место нахождения пропавшей не было установлено, а также учитывая её малолетний возраст, территориальным следственным отделом СКР по краю было возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Сейчас к поиску ребенка подключены сотрудники МЧС, полиции и волонтеры. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителем следственного управления СКР по краю Андреем Масловым

Известно, что пропавшая была одета в сарафан желтого цвета, на ногах - шлепанцы фиолетового цвета. Ее приметы - рост 125 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Всем, кто знает о местонахождении Камиллы Одамбаевой или обстоятельствах ее исчезновения, следователи просят сообщить по телефонам: 8 (86133) 3-69-09 или