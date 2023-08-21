«Мы сделали это!» Тетя 5-летней девочки-маугли из Краснодара отсудила ее у неродного отца-наркомана

Яна вместе с Олей. Фото: Яна Терновская.

«Мы принимаем поздравления! Мы дома!» - в этом коротком сообщении, которое Яна Терновская оставила в своих соцсетях, заключено огромное море эмоций. Больше года молодая женщина сражалась за свою двоюродную племянницу Олю. И вот маленькая девочка, держа за руку Яну, выходит из приюта, куда она больше не вернется.

«Мы преодолели огромный путь и проделали колоссальную работу. Я, Оленька, моя семья, адвокаты и юристы из Краснодарского края. Благодаря этой помощи мы с Олей сейчас дома», - рассказала Яна Терновская.

Оля с пеленок росла в нечеловеческих условиях – в притоне с бомжами на окраине Краснодара. Наблюдала, как злоупотребляла веществами и меняла партнеров ее мать. За девочкой периодически приглядывала родная бабушка, но все же зеленый змий пенсионерке был ближе маленькой внучки. Оля была словно сорняк на заброшенной стройке. Никому не нужная, лохматая, не умела разговаривать. В четыре года не знала, что такое горшок и как им пользоваться.

Летом 2022 года мама умерла, и четырехлетняя Оленька осталась один на один с чужим дядей, которого родительница перед смертью решила вписать в свидетельство о рождении дочери. Ставший внезапно юридическим отцом дядя Леша начал проявлять по отношению к падчерице не совсем здоровый интерес. В этот момент в жизни девочки появляется ее ангел хранитель. Двоюродная тетя, 28-летняя Яна Терновская жила в Санкт-Петербурге. Она узнала о чудовищных обстоятельствах жизни маленькой родственницы и не смогла остаться в стороне.

«Я не знала, что моя сестра и ее муж Алексей ведут настолько аморальный образ жизни», - призналась spb.kp.ru тетя девочки. – «За две тысячи километров от меня они говорили, что у них все хорошо – есть работа, дом, а Оля ходит в детсад. Но после приезда в Краснодар я встретила девочку в ужасном состоянии. Она не разговаривала, была вся в синяках, грязная, с запутанными волосами. Не понимала речь взрослых. Спала под ковром. Весила 11 килограммов».

Женщина смогла договориться с Алексеем о том, что девочка переедет к ней в Санкт-Петербург. Мужчина с радостью согласился и оформил на Яну все необходимые документы. Осенью 2022 года Яна с племянницей улетели из Краснодарского края. Так в жизни Оленьки началась светлая полоса.

«Мы семь месяцев спокойно жили Петербурге. Оля научилась говорить, прошла логопедов, школу дефектологов. Мы вылечили ей энурез и нервный тик. Вместе с ней я прошла школу приемных родителей. Наконец, ее вес поправился, она стала нормально питаться», - рассказывает тетя девочки.

После переезда к тете жизнь Оли разительно изменилась. Фото: Яна Терновская.

Быт обеих вошел в колею. Девочка посещала детский сад и развивающие кружки. Когда Яна уже освоилась с ролью матери и сроднилась с племяшкой, произошло ужасное событие. Весной 2023 года Алексей в Краснодаре внезапно отозвал свое согласие на проживание Оли в другом городе и потребовал вернуть ему ребенка.

«Хоть я и не биологический отец, но она моя дочь, я с ней не просто так сижу. Да, живу за счет своих родственников. Простите меня, пожалуйста, недотепа я», - оправдывался мужчина.

Девочку временно пришлось поместить в приют, а Яна начала свою борьбу за нее. Женщина срочно вылетела в Краснодар и обратилась к адвокатам. Ни за что в жизни она не была согласна вернуть Олю обратно в притон к бомжам и наркоманам.

«Яна не могла забрать пока ребенка из-за требований определенных документов, которые пока еще не готовы. Сейчас два иска находятся в Прикубанском суде - один от Алексея, а второй от бабушки со стороны биологической матери. Однако бабушка тоже ведет асоциальный образ жизни и живет в гараже. Сейчас мы собираемся привлечь внимание госорганов к данной ситуации. Мы планируем полностью передать опеку тете», - рассказала представитель Яны Евгения Тутушкина.

Юристам удалось доказать, если девочку вернуть юридическому отцу, ее жизнь окажется в опасности. Алексей не только занимался сексом с матерью девочки в присутствии ребенка. Мужчина демонстрировал половой орган Оле и касался им ее тела. В августе Алексей был задержан и отправлен в СИЗО на два месяца. Еще через 15 дней суд ограничил Алексея в родительских правдах. Это решение было передано в приют Екатерингофа, где в тот момент уже полгода жила Оля.

Пока шла эта борьба, Оля отметила в приюте пятилетний юбилей. Родные планируют устроить малышке еще один день рождения, но уже в кругу семьи.

«Яна, мы уже домой едем? Мы уже приехали? Уррраа!», - по-детски непосредственно радовалась Оля на руках у рыдающей тети по дороге домой.

В отношении Алексея заведено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Расследование дела держит на контроле глава Следкома Александр Бастрыкин.