Пятеро взрослых и двое детей пострадали в ДТП с двумя автобусами в Туапсе

Авария произошла в районе села Кирпичного Фото: t.me/tuapse_com

Пятеро взрослых и двое детей пострадали в ДТП в Туапсинском районе. Авария с двумя рейсовыми автобусами произошла 22 августа около 10:00 в районе села Кирпичного.

По предварительным данным, водитель одного из автобусов выехал на встречную полосу. В этот момент здесь проезжал другой автобус. Водители не смогли избежать удара - в результате произошло лобовое столкновение.

Известно, что в первом автобусе находились семь человек вместе с водителем. Во втором транспорте проезжали три пассажира и водитель.

Пострадавших госпитализировали Фото: t.me/tuapse_com

«Трое взрослых, два из них водители, с травмами средней тяжести доставлены один в ТЦРБ № 1, двое - в ТРЦБ № 3, двое детей в возрасте 12-15 лет, получившие легкие травмы, будут доставлены в ТЦРБ № 1 на обследование», – сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются

«По факту ДТП полиция проводит проверку. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются Фото: t.me/tuapse_com

К проверке обстоятельства ДТП подключилась и прокуратура.

«Организована проверка по факту ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Ситуация находится на контроле Туапсинской межрайонной прокуратуры», – сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.