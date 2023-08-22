Следком Кубани организовал проверку после ДТП с двумя автобусами в Туапсе

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: t.me/tuapse_com

Следком Кубани организовал проверку после ДТП с двумя автобусами в Туапсинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, авария произошла 22 августа около 10:00 в районе села Кирпичного. Предварительно, водитель одного из автобусов выехал на встречную полосу на трассе «Майкоп-Туапсе». В этот момент здесь проезжал другой автобус. В результате произошло лобовое столкновение.

В аварии пострадали семь человек, в том числе двое детей 12 и 15 лет. Пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.

«Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, устанавливается, соблюдались ли требования безопасности при перевозке пассажиров», – сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.