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НовостиПроисшествия22 августа 2023 9:41

Следком Кубани организовал проверку после ДТП с двумя автобусами в Туапсе

Семь человек пострадали в аварии с двумя рейсовыми автобусами в Туапсинском районе
Светлана ОВДЕЙ
Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: t.me/tuapse_com

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: t.me/tuapse_com

Следком Кубани организовал проверку после ДТП с двумя автобусами в Туапсинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, авария произошла 22 августа около 10:00 в районе села Кирпичного. Предварительно, водитель одного из автобусов выехал на встречную полосу на трассе «Майкоп-Туапсе». В этот момент здесь проезжал другой автобус. В результате произошло лобовое столкновение.

В аварии пострадали семь человек, в том числе двое детей 12 и 15 лет. Пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.

«Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, устанавливается, соблюдались ли требования безопасности при перевозке пассажиров», – сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.