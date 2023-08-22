«Это наше совместное решение». Оксана Домнина рассказала о том, как Роман Костомаров вышел на лед в Сочи

Роман Костомаров на шоу "Письма о любви". Фото: Олег УМАРОВ

Оксана Домнина назвала выход на лед в Сочи супруга Романа Костомарова их совместным решением. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду впервые ступил на каток после перенесенной болезни и ампутации стоп и кистей рук. Это произошло вечером 22 августа под занавес ледового шоу Ильи Авербуха «Письма о любви».

«Думаю, все прекрасно видели, какие у нас были эмоции. Безусловно, это наше совместное решение. Рома хотел, чтобы я вернулась на лед. И я очень рада, что мы здесь вместе, вся наша семья тут. Большое счастье, что мы приехали сюда», – сказала Домнина.

Номер Оксаны Домниной закрывал шоу. Спортсменка каталась под нежную музыку и речитатив, в котором рассказывалось о борьбе за здоровье мужа. В конце номера жены появился Роман Костомаров. Он обратился с признанием в любви к супруге, а позже поблагодарил за поддержку зрителей.

«Спасибо за все теплые пожелания! Все вы переживали, как и вся наша большая команда вместе с Ильей Авербухом. Я все это чувствовал, все это видел и благодарен вам за это. Спасибо вам огромное. Пусть все будут счастливы и здоровы, будьте внимательны к своему здоровью, всех благ вам», - обратился Роман Костомаров к аплодирующим на трибунах зрителям.

Напомним, что Роман Костомаров попал в больницу в январе 2023 года. В Коммунарке фигурист провел полгода. Из-за резвившегося некроза врачи вынуждены были ампутировать мужчине стопы и кисти рук. Сейчас Роман Костомаров активно тренируется на протезах. И выкладывает видео тренировок в соцсети.

Шоу «Письма о любви» для Оксаны Домниной также стало первым после тяжелой болезни мужа. Все время, что Костомаров был больнице, Домнина находилась рядом. К работе чемпионка Мира, Европы, а также бронзовая медалистка Олимпийских игр в 2010 году вернулась только после того, как окреп супруг. В шоу Ильи Авербуха «Письма о любви» она выступает со своим партнером в танцах на льду Максимом Шабалиным.