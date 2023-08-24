Обстановка на Крымском мосту 24 августа 2023: перед пунктами досмотра образовалась небольшая пробка

На Крымском мосту образовалась небольшая пробка. Фото: Яндекс Карты.

Жители всей России едут в Крым, чтобы провести свой отпуск, купаясь в чистейшей воде и наблюдая невероятно красивые пейзажи. Но в связи с огромным спросом на отдых на полуострове, ухудшается ситуация на подъездах к нему. Почти каждый день на Крымском мосту скапливаются многокилометровые пробки. Особенно это касается выходных дней. Спокойно проехать можно только в будни. Например, в 9:00 24 августа стоять на подъездах к мосту туристам почти не пришлось.

«Со стороны Краснодарского края и со стороны Крыма небольшое скопление авто перед пунктами досмотра», - сообщили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Со стороны Кубани пробка перед досмотром растянулась примерно на 300 метров. Со стороны Крыма ситуация на дороге чуть хуже. Там затор растянулся примерно на 1 километр.

При этом, вечером 23 августа туристам, въезжающим со стороны Тамани, преодолеть Крымский мост удавалось за 40 минут. А в 6:00 24 августа люди проехали без каких-либо замедлений.

«В сторону Крыма было всего несколько машин, прошли за 5 минут. В сторону Краснодарского края вообще ни одной машины на посту не было», - рассказали отдыхающие в соцсетях.

Пробка утром 24 августа образовалась после того, как мост закрыли для движения машин. Дорога была полностью перекрыта на 20 минут. На данный момент движение автотранспорта на Крымском мосту полностью возобновлено.

А тем временем

На побережье Кубани в конце лета увеличивается количество отдыхающих. Туристов много на всех черноморских курортах, но особенно большое количество людей приехало в Анапу.

«В Анапе функционирует больше 1,5 тысячи объектов размещения. Единовременно на курорте пребывает 170,8 тысячи человек. Средняя заполняемость отелей составляет более 99%», - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Многие едут для того, чтобы провести последние деньки лета, лежа на золотом песке под ярким южным солнцем. Тем более что температура моря и воздуха наконец-то достигла комфортных значений.

«Температура воды в Черном море у берегов Анапы составляет +26 градусов. Такие же значения и в Новороссийске», - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уточняется, что чуть теплее водичка будет в Геленджике, Туапсе и Сочи. Там столбики термометров в воде достигнут +28 градусов.