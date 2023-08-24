«Солнечная» клиника: история и планы, работа в санкции и пандемию

Фото: пресс-служба клиники «Солнечная»

Клиника «Солнечная» – одна из крупных семейных клиник Краснодара, первый филиал которой был открыт в 2010 году. На сегодняшний день в медицинском учреждении проводится диагностика заболеваний, консультируют специалисты, оказывается скорая медицинская помощь. У «Солнечной» есть собственная поликлиника, детский и хирургический стационар, лаборатория, а также круглосуточный травмпункт.

Многие жители Краснодара и края выбирают именно эту клинику не только для индивидуальной консультации, но и для лечения всей семьи. Об истории клиники «Солнечной» и ее рабочих процессах нам удалось узнать, поговорив со Станиславом Гриневым – главным врачом и руководителем медицинского учреждения.

Фото: пресс-служба клиники «Солнечная»

- «Солнечная» заботится о здоровье людей на протяжении 13 лет. Расскажите, с чего вы начинали в 2010 году? Как вырос штат сотрудников?

«В 2010 году весь штат учреждения насчитывал 30 человек, из которых было 14 врачей. 12 врачей, пришедшие в самом начале, работают у нас до сих пор. На данный момент в «Солнечной» трудится более 400 сотрудников, а количество пациентов составляет приблизительно 1000 человек в день».

- Насколько сложно обеспечивать клинику современным оборудованием в условиях санкций?

«Вопрос поиска и подбора оборудования занимает важное место в нашей работе, действительно существуют проблемы с поставками. Увеличились сроки доставки оборудования, исчезают запасные части на оборудование, не поставляется ряд расходных материалов, пропадают некоторые лекарственные вещества. Поставщики оборудования перестали проводить сервисные работы. Но несмотря на сложности, мы регулярно обновляем и модернизируем наши технологии. Нам удается находить альтернативных поставщиков, и мы продолжаем работать с качественными материалами. Наши штатные инженеры прошли дополнительное обучение и прекрасно справляются с ремонтом импортного оборудования».

- У вас много хороших специалистов. Мы часто слышим, что сейчас сложно найти хороших врачей, как вам удалось собрать такой штат?

«Профессиональные специалисты — это главное в работе медицинского учреждения. Поэтому наши доктора постоянно совершенствуют свои навыки, обучаются. Мы регулярно проводим внутрибольничные научные конференции на разные темы и отправляем сотрудников на учебу в лидирующие медицинские учреждения нашей страны».

- Расскажите, как вы справлялись с потоком пациентов во времена Covid-19? Как вы наладили работу?

«Это был довольно сложный период из-за того, что инфекция была новой и неизученной. Не были известны меры безопасности, профилактики, лечения. Мы следили и обучались «в боевых условиях». Понадобилось несколько недель для того, чтобы выполнить все санитарно-эпидемиологические требования, организовать работу так, чтобы пациентам было удобно».

Фото: пресс-служба клиники «Солнечная»

- Какие направления в клинике наиболее развиты? На чем сфокусированы и что планируете усиливать?

«Мы стараемся уделять внимание всем направлениям деятельности «Солнечной» клиники. Сегодня активно занимаемся малоинвазивной хирургией в различных областях медицины, таких как акушерство-гинекология, урология, оториноларингология, колопроктология. Широко применяем в практике лазерные технологии, выполняем высокотехнологичные операции. В области хирургии в детской урологии мы применяем не только малотравматичные оперативные методики, но и инъекционные технологии. Это позволяет безоперационно справиться с такой патологией как пузырно-мочеточниковый рефлюкс».

- Какие планы и задачи стоят перед «Солнечной» сейчас?

«В этом году перед нами стояла задача обновления и расширения лаборатории. Мы полностью реализовали эту задачу, смогли модернизировать и оснастить ее оборудованием. Сейчас у нас в планах закупка нового компьютерного томографа, а также обновление парка ультразвуковых аппаратов».

- Что вам помогает справляться с трудностями?

«На каждом этапе развития встречаются разные препятствия. Это и кадровый голод, и проблемы с поставками оборудования, и экономические кризисы, и период коронавирусной инфекции. Проблем всегда хватает, но вместе с коллегами всегда находим выход».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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