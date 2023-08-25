Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края 25 августа

Летний сезон продолжается, да и скоро наступит время бархатного. На пляжах смело можно загорать и плавать в море до 10 октября. Продолжительный бархатный сезон обещает пробки в сторону Черноморского побережья. Особенно популярны заторы в этому году на Крымский мост.

В 7 часов утра по московскому времени обстановка на Крымском мосту 25 августа радовала туристов. С обеих стороны путепровода не было пробок. А вот уже к 8 часам утра со стороны Керчи образовался затор из 154 транспортных средств.

Обстановка на Крымском мосту 25 августа 2023

По состоянию на 9 часов утра со стороны Тамани по-прежнему не было очереди перед пунктом досмотра. А вот на полуострове пробка только увеличивалась.

«В 09:00 в очереди со стороны Керчи находилось 290 транспортных средств. Время ожидания около часа», - уточнили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

В 10 часов утра со стороны Керчи уже стало на 50 машин меньше. Но водители уже ждали минут 30-40 своей очереди.

«Примерно в 10:00 встали в пробку со стороны Керчи. А к пункту досмотра подъехали уже в 10:30. Проходили ручной досмотр. Вся процедура заняла 10 минут. В 10:49 встали на реверс, а в 10:53 уже проехали. На полуостров заехали в 10:59», - делится своим опытом туристка из Московской области Алена Решина.

По состоянию на 11 часов утра со стороны Керчи своей очереди ждут уже 195 транспортных средств. Как сообщают в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру, время ожидания около часа.

А вот со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра до сих пор нет. Небольшой затор образовался в один километр. Начинается со 141-го километра и заканчивается на 142-ом. Водители ждут буквально по 10-15 минут.

А тем временем, популярного блогера шокировали цены на отдых на юге России. Большая часть туристов отдыхает в Анапе, Геленджике и Сочи. Но есть на Кубани и другие курорты, как Широкая Балка. Это в 20 минутах езды от Новороссийска.

Туристов там меньше, зато полно пляжей. Туда рванул блогер «Папа с Юга».

Мужчину удивили цены на курорте: часовой прокат гидроцикла и номер в отеле. За первый просили 4,5 тысячи, за второй – 18. При размещении двух взрослых и детей. Без ребятни – в два раза дешевле.