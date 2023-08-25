«За 5 лет 15 переломов». У родителей «хрустального» мальчика Миши из Краснодара остался месяц, чтобы спасти сына

Мальчик мечтает быть повелителем города и спасать всех его жителей

Маленького Мишу из Краснодара называют «хрустальным» ребенком. За свои 5 лет он перенес 15 переломов. Его кости очень хрупкие. Они ломаются даже при первой неосторожной попытке сесть или встать, во время игры с любимой игрушкой и даже под тяжестью одеяла. У малыша редкое генетическое заболевание - несовершенный остеогенез.

«Когда первый раз Миша сломал бедро, - рассказывает мама Юлия, - ему было чуть больше месяца. Он просто лежал в кровати и оттолкнулся от моей ладошки. И тут раздался хруст кости. Мы поехали в больницу скорой помощи. Там ребенку наложили гипс, и мы целый месяц пролежали в больнице. Через 2 дня, как его сняли, снова перелом. И так весь год: перелом за переломом, гипс за гипсом.

Я не могла и представить, что такое вообще возможно. Врачи ставят диагноз "несовершенный остеогенез". В тот момент я очень хотела, чтобы это было врачебной ошибкой. Я пыталась найти любую возможность, чтобы связать симптомы этого страшного диагноза с любой другой болезнью, которую можно вылечить путем операции, лечения. Но, к сожалению, все обследования и генетические анализы его только подтверждали. На тот момент я не могла его принять. Сердце и разум просто разрывались от боли, страха, отчаяния…» - вспоминает Юлия.

Первый год семьи Коваленко был самый сложный. Папа со старшим сыном чаще жили вдвоем, а мама с новорожденным малышом все время лежали в больнице.

Сейчас Мише уже 5 лет. Несмотря на то, что большая часть его жизни проходит дома или больничных стенах, он очень смышлёный и любознательный ребенок. Сам научился по –английски считать до 100, изучает алфавит, очень любит лепить и рисовать.

Да, он очень взрослый ребенок. Казалось бы, очень странное словосочетание. Однако этого малыша иначе не назвать. Все его детство проходит в сильнейших травмах и трудностях, в боли и испытаниях. Он их принимает стоически и уже давно понимает, что все это ему надо терпеть.

В июле Миша сломал левое бедро. Снова серьезный перелом. Ребенку необходимо срочно собрать и укрепить сломанную кость бедра путем вживления специального телескопического штифта. Операцию необходимо провести в кратчайшие сроки, но ее стоимость составляет более 1,8 млн рублей. Уже почти 2 месяца Миша лежит дома в гипсе, пока родители пытаются найти возможность оплатить дорогостоящую операцию сыну, которую надо провести не позднее сентября. Иначе их ребенок может навсегда остаться в инвалидном кресле.

Миша ласковый и добрый. Он растет в любви и большой заботе со стороны родителей, которые всегда ему и всем говорят, что у них самый замечательный сын. А еще у него много разных желаний, и он ими охотно делится. Например, когда вырастет, мальчик мечтает быть повелителем города и спасать всех его жителей. Но сейчас этому маленькому герою самому очень нужна наша с вами помощь. И его самое большое желание – встать на ноги и пойти самостоятельно по дороге жизни – можем осуществить мы с вами.

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