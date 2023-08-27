Во время тушения крупного пожара в Туапсинском районе пострадал пожарный

В Туапсинском районе сгорело придорожное кафе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Крупной пожар в Туапсинском районе потушен. Спасатели ликвидировали возгорание в кафе «Гермес», которое находится в селе Кроянском. Площадь пожара составила 200 кв.метров.

«В 07:27 27.06.2023 на пульт диспетчера Туапсинского района поступило сообщение о пожаре село Кроянское, Сочинское шоссе В 07:28 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона. В 07:39 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в кафе»,- уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Во время тушения пожара раздался хлопок. Предварительно, это мог детонировать газовый баллон на кухне общепита. В тушении пожара задействованы 17 человек и пять единиц техники. Вместе со спасателями на месте работали представители газовой службы. В 8.58 огнеборцы отчитались о ликвидации возгорания. Но во время тушения пострадал один из пожарных.

«При тушении пострадал один пожарный. Он доставлен в ЦРБ №1 Туапсе на обследование», - рассказали в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Кафе «Гермес» было популярно среди туристов, так находится в пригороде Туапсе на федеральной трассе Джубга - Сочи. Оно начинало работать с 10 утра, но сотрудники кухни приходили за несколько часов до открытия. Предварительно известно, что пострадавших среди посетителей и персонала нет.