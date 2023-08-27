Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края 27 августа

Все лето туристы возмущались пробками на Крымский мост со стороны Краснодарского края. А в конце августа отдохнувшие россияне злились из-за заторов со стороны Керчи. И такой «круговорот» туристов продолжался три месяца. Только вот уже на носу 1 сентября. И отдыхающих с детьми стало намного меньше. Уменьшились и пробки в сторону моря.

Начиная с 26 августа заторов перед Крымским мостом с обеих сторон нет. Обстановка сохранилась и на 27 августа 2023.

Обстановка на Крымском мосту 27 августа 2023

С самого утра воскресенья оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру трубит о том, что перед путепроводом с обеих сторон нет затруднений в проезде. А туристы только подтверждают данную информацию.

«Проехали мост со стороны Керчи! Заехали на досмотр в 9 часов утра без очереди. А мост полностью проехали уже в 09:25. Все быстро и оперативно! Пробок в обе стороны нет вообще», - радуется туристка Мария Лежнева.

Немного машин скопилось перед пунктами досмотра. Но пробки небольшие и составляют два километра. Например, затор со стороны Краснодарского края начинается со 140-го километра и продолжается до 142-го. А весь мост горит зеленым.

«Ехали в Крым. Буквально 10 минут и мы уже были на мосту», - делится своим опытом туристка Людмила Василенко.

А тем временем, обнаженные туристы пугают местных на курортах Краснодарского края. Некоторые отдыхающие, несмотря на общепринятые нормы морали, не хотят одеваться. Выйдя с пляжа, они идут до своих отелей в плавках и купальниках. Также людям почему-то не приходит в голову, что нужно прикрыться в магазинах и кафе на набережных.

Нескончаемый поток «голых» туристов шокирует местных жителей. Они не понимают, почему люди так относятся к месту, где многие живут и работают.