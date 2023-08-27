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Общество27 августа 2023 7:21

Обстановка на Крымском мосту 27 августа 2023: небольшие заторы с обеих сторон

Пробка на Крымский мост со стороны Тамани 27 августа составляет 2 км
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края 27 августа

Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края 27 августа

Все лето туристы возмущались пробками на Крымский мост со стороны Краснодарского края. А в конце августа отдохнувшие россияне злились из-за заторов со стороны Керчи. И такой «круговорот» туристов продолжался три месяца. Только вот уже на носу 1 сентября. И отдыхающих с детьми стало намного меньше. Уменьшились и пробки в сторону моря.

Начиная с 26 августа заторов перед Крымским мостом с обеих сторон нет. Обстановка сохранилась и на 27 августа 2023.

Обстановка на Крымском мосту 27 августа 2023

С самого утра воскресенья оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру трубит о том, что перед путепроводом с обеих сторон нет затруднений в проезде. А туристы только подтверждают данную информацию.

«Проехали мост со стороны Керчи! Заехали на досмотр в 9 часов утра без очереди. А мост полностью проехали уже в 09:25. Все быстро и оперативно! Пробок в обе стороны нет вообще», - радуется туристка Мария Лежнева.

Немного машин скопилось перед пунктами досмотра. Но пробки небольшие и составляют два километра. Например, затор со стороны Краснодарского края начинается со 140-го километра и продолжается до 142-го. А весь мост горит зеленым.

«Ехали в Крым. Буквально 10 минут и мы уже были на мосту», - делится своим опытом туристка Людмила Василенко.

А тем временем, обнаженные туристы пугают местных на курортах Краснодарского края. Некоторые отдыхающие, несмотря на общепринятые нормы морали, не хотят одеваться. Выйдя с пляжа, они идут до своих отелей в плавках и купальниках. Также людям почему-то не приходит в голову, что нужно прикрыться в магазинах и кафе на набережных.

Нескончаемый поток «голых» туристов шокирует местных жителей. Они не понимают, почему люди так относятся к месту, где многие живут и работают.

Общество: ВОПРОС ДНЯ