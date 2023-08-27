«Неотъемлемая помощь»: казаки передали в зону СВО автомобильные шины

Участник СВО с позывным Кузнец поблагодарил казаков

Краснодарский край на постоянной основе помогает бойцам в зоне спецоперации. Многочисленные поставки еды, медикаментов, военного оборудования, одежды, масксетей, дронов и так далее помогают защитникам в ходе СВО.

В очередной раз казаки Гулькевичского районного общества отправили гуманитарные грузы. Они передали автомобильные шины бойцам, которые находятся на Донецком направлении. Участники спецоперации поблагодарили казаков за помощь. Бойцы отметили и поддержку коллектива районной больницы.

«Хочу выразить огромную благодарность казакам Гулькевичского РКО и Гулькевичской больницы. Спасибо вам за поддержку! За эту неотъемлемую помощь, что вы оказали нам. Победа будет за нами!» - поблагодарил участник СВО с позывным Кузнец.

На территории Гулькевичского района множество различных добровольческих движений. Десятки организаций занимаются доставкой гумантираных грузов. А казаки один-два раза в месяц отправляются «за ленточку» на малотоннажном грузовике с очередной партией посылок и передают их участникам спецоперации.

«Во время каждой поездки мы узнаем у воинов, что им нужно, чтобы потом привезти необходимое», - рассказали в Кубанском казачьем войске.

Напомним, в зоне спецоперации находятся более 6000 казаков. Более 550 из них удостоились награды за мужество и самоотверженность, проявленные на передовой. Представители казачества, находящиеся в тылу, регулярно доставляют гуманитарную помощь казакам-участникам СВО, военнослужащим, мирным жителям Донбасса.

А тем временем, новая гуманитарная миссия волонтеров из «Гражданской инициативы» была необычной. Добровольцы из Краснодара привезли не только продукты и вещи первой необходимости для жителей Горловки, но и провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Местные не остались в стороне – пришли на обучение все как один. Они живут рядом в передовой не один год, у многих там служат родные, поэтому знают, как важна любая помощь для бойцов.