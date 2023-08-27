«Вклад в нашу победу»: бойцы в зоне СВО поблагодарили за новое оснащение

Очередная поставка гуманитарной помощи приехала из города-госпиталя Сочи.

С начала проведения спецоперации Краснодарский край является лидером по поставка гуманитарной помощи «за ленточку». Каждый месяц десятки фур отправляются на новые территории России, чтобы помочь военным. Очередная поставка гуманитарной помощи приехала из города-госпиталя Сочи.

Депутат ЗСК из Сочи Арменак Тозлян закупил для участников спецоперации амуниции, средства обороны, автотранспортные средства и медикаменты. Бойцы получили шесть автомобилей Нива, два УАЗа Буханки и Патриот, минивэн Хендай. Для 20 казаков привезли обмундирование, четыре квадрокоптера, три тепловизора, 20 единиц техники планшеты, телефоны, карты памяти, пауэрбанки, бронежилеты, каски, винтовки.

«От лица бойцов 16 отряда спец. назначения БАРС «Кубань» выражаем благодарность за гуманитарную помощь. Была оснащена, одета, обута и даже вооружена наша группа. Спасибо вам большое за ваше участие. Я надеюсь таких людей в нашей стране будет больше», - поблагодарил один из бойцов в зоне спецоперации.

Сочи также поставляет роутеры, подавители беспилотников, дронов, квадрокоптеры, антидроновые ружья, рации и другое снаряжение. А в августе были закуплены медикаменты для медицинского отряда Донецка в 225-й отдельныи батальон для лечения бои цов.

«Вы сделали неотъемлемый вклад в нашу победу, которая обязательно

будет за нами», - добавил боец в зоне СВО.

Ранее сообщалось, казаки Гулькевичского районного общества отправили гуманитарные грузы. Они передали автомобильные шины бойцам, которые находятся на Донецком направлении. Участники спецоперации поблагодарили казаков за помощь. Бойцы отметили и поддержку коллектива районной больницы.