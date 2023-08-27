Остались жена и сын: Что известно о погибшем на Эльбрусе краснодарце

Александру Вололишу было 39 лет, когда его жизнь оборвалась на вершине Эльбруса.

На вершине Эльбруса погиб 39-летний альпинист из Краснодара. Александр Волошин возглавлял туристическую группу из 13 человек. Все остальные остались живы.

Александр долгое время увлекался альпинизмом, но горы - это была не единственная его страсть. На его счету много заслуг. Он - основатель и руководитель проекта «Курсы разведки» и центра огневой подготовки «Восток».

Александр Волошин окончил Новосибирское высшее военное командное училище. После учебы сразу отправился служить и заработал звание «командир разведывательной группы специального назначения». Александр является ветераном боевых действий и был награжден орденом Мужества. Орденом награждают тех, кто совершил подвиг, рискуя жизнью.

После военной деятельности Александр организовал курсы по туризму. Сотни людей стали учениками Волошина. Для них Александр был не только учителем, но и наставником, товарищем и даже другом.

«Он собирал и объединял вокруг себя замечательных людей, которые спустя время становились одной большой семьей «Курсов разведки», Волошинцами, людьми слова, дела, чести», - рассказали kp.ru коллеги Александра Волошина.

У альпиниста остались жена и сын-школьник. Никто и подумать не мог, что вершина Эльбруса стала последней его точкой не только в карьере, но и в жизни. Напомним, что трагедия случилась 26 августа. Туристическая группа уже покорила Эльбрус с востока и начали осуществлять спуск. Но резко ухудшилась погода.

Александр проверял дорогу, отошел от группы, оступился и провалился в расщелину в леднике. Оставшиеся члены группы не пострадали, они самостоятельно продолжили спуск. Когда туристы добрались до базы, то сообщили о трагедии.

Спасатели выдвинулись на поиски погибшего в 8 часов утра по московскому времени 27 августа. Тело погибшего туриста удалось эвакуировать только в 12:30 при помощи коммерческого вертолета, а также к поискам трупа было привлечено три единицы техники и 24 сотрудника МЧС.

Следователи начали проводить доследственную проверку по факту гибели альпиниста. В настоящее время правоохранителям выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Александра Волошина похоронят в Краснодаре 30 августа.

«Комсомольская правда»-Кубань» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего