Пробка на Крымский мост со стороны Тамани 28 августа

Лето уже подходит к концу. Туристы возвращаются с Черноморского побережья обратно домой - в свои города. Одним из самых популярных направлений в этом летнем сезоне был Крым. Россияне с разных уголков страны приезжали отдохнуть на полуостров. Почти все лето перед Крымским мостом скапливались многокилометровые очереди. Но уже к концу августа обстановка улучшилась.

Второй день подряд перед Крымским мостом образовывают небольшие заторы. А водители ждут максимум 30 минут, чтобы пройти обязательную процедуру - досмотр.

Обстановка на Крымском мосту 28 августа 2023

С самого утра 28 августа оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру сообщает о том, что с обеих сторон путепровода затруднений в проезде нет. А туристы только подтверждают эту информацию.

Со стороны Краснодарского края затор только перед самим пунктом досмотра. И пробка составляет всего лишь один километр. Затор начинается на 141-м километре и продолжается до 142-го.

«Мы ехали в Крым. К мосту подъехали в 8:01. Быстро прошли досмотр и уже в 8:15 встали на реверс. Весь мост проехали в 8:25, съехали с моста», - делится своим опытом туристка из Красноярского края Ирина Ширина.

А если вы выезжаете из Крыма, то особо ждать тоже не придется. Со стороны полуострова вся дорога горит зеленым цветом.

«Мы подъехали к мосту в 07:25. Пробки вообще нет. Досмотр прошли уже в 07:43. Был небольшой затор на реверсе, но на материке были уже в 8 часов утра», - говорит Галина Кириенко, которая возвращается в Самару.

А тем временем обнаженные туристы пугают местных на курортах Краснодарского края. Некоторые отдыхающие, несмотря на общепринятые нормы морали, не хотят одеваться. Выйдя с пляжа, они идут до своих отелей в плавках и купальниках. Также людям почему-то не приходит в голову, что нужно прикрыться в магазинах и кафе на набережных.

Нескончаемый поток «голых» туристов шокирует местных жителей. Они не понимают, почему люди так относятся к месту, где многие живут и работают.