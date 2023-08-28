«Вынашивал план убийства год»: Вскрылись жуткие подробности нападения с ножом на туристку на пляже в Туапсе

Вадим Ляхов работал на этом самом пляже спасателем.

Вечером 25 августа в Туапсе 25-летний мужчина чуть не зарезал свою знакомую. Это произошло днем на пляже санатория МВД в поселке Сосновом. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения. Женщина лежала на пляже и загорала, когда к ней подбежал мужчина и стал наносить удары ножом. Другие отдыхающие кинулись врассыпную. Спас женщину плавающий в море мужчина. Он выскочил на берег, схватил лежак и отпугнул нападавшего.

25-летний мужчина попытался сбежать, но его быстро нашли правоохранители. Им оказался Вадим Ляхов, который работал на этом самом пляже спасателем.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», пострадавшая туристка приехала из Салехарда. Но в Туапсе она уже не в первый раз. И нападавшего 35-летняя женщина тоже знала. Они познакомились еще прошлым летом. Тогда Вадим следил за порядком на пляже и безопасностью отдыхающих. Вот у них и закрутился курортный роман.

А потом женщина уехала обратно домой. И перестала отвечать на звонки нового ухажера.

«Он планировал убийство с лета 2022 года. Когда женщина снова приехала на отдых в Туапсе, он увидел ее на пляже. Взял нож и ударил им туристку 15 раз», - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Почему туристка снова вернулась на этот же пляж, где работал тот, кому она отказала во взаимности, установит следствие.

Сейчас она в больнице, ей сделали операцию. Но пока состояние женщины тяжелое. А вот Вадима арестовали на два месяца. Следователи завели на него дело по статье «Покушение на убийство». Ему грозит до 15 лет тюрьмы.