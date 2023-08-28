Посевы продолжают выгорать из-за южного пекла. Засуха уничтожила часть урожая в трех районах Кубани

Аграрии ждут хотя бы кратковременный дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опасная жара продолжает терзать Краснодарский край. Пекло изнуряюще влияет не только на жителей региона, но и на растительность. Посевы продолжают выгорать из-за южного пекла. По данным синоптиков, засуха повредила урожай в трех районах Кубани.

«24 августа атмосферная засуха распространилась в отдельные юго-восточные районы. Худо пришлось Отрадненскому району. Жара вызвала ускоренное созревание пропашных культур, а также повредила посевы. В течение месяца в это районе не было осадков, а столбики на термометрах поднимались до отметки в 36 градусов», - отметили в краевом гидрометцентре Краснодарского края.

В течение нескольких дней горячий суховей прошелся еще по двум районам.

«27 августа атмосферная засуха в категории опасного явления распространилась на Кущевский и Ленинградский районы. Здесь в течение 25 дней не было дождей. А максимальная температура воздуха достигала 38,9 градусов», - добавили синоптики.

Метеорологи сообщили, что минимум осадков для нормального роста посевов составляет 5 мм в сутки. Но дожди пока обходят Кубань стороной. По прогнозам, духота в регионе будет стоять до конца месяца. А в ближайшие дни температура воздуха поднимется днем до +34 градусов.

Аграрии спасают посевы ручным поливом. Опасная засуха, которая продолжит уничтожать посевы, сохранится до 3 сентября – именно в этот день прогнозируют дожди в регионе. Ранее сообщалось, что в начале августа засуха погубила часть урожая на полях фермеров Динского и Крымского районов: пострадали посевы сахарной свеклы, кукурузы и сои. Агрономы сообщали, что желтеют листья, происходит потеря тургора, также замедляется рост корнеплодов, либо ускорено наливается и созревает зерно.

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