Вереницы из машин в 51 километр. Пробки к Черному морю и обратно образовались в Краснодарском крае

50-километровые пробки образовались к морю и обратно на Кубани Фото: Иван ВИСЛОВ

Лето уже заканчивается, а пробки со стороны Черного моря только начинаются. На юге России обещают жару до 10 октября. Даже осенью можно еще успеть принять солнечные ванны. Как говорится, бархатный сезон только впереди.

Но вот пробки уже образовываются к Черному морю и обратно. Огромные вереницы начинают заполонять трассы ближе к вечеру. Туристы начинают возвращаться домой после отпусков.

Где можно встать по пути к Черному морю

Как ни странно, но перед Горячим Ключом все горит зеленым. Обычно перед ним самый длинный затор. А вот пробка начинается уже перед Молдовановским перевалом. Здесь вереница растянулась на пять километров. Однако для этого участка трассы - это тоже не особо большая пробка.

Пробка перед перевалом в сторону моря

Если вы едете в сторону Джубги, то будьте готовы постоять и здесь. Прямо перед курортом пробка растянулась на три километра.

Пробка рядом с Джубгой

Встать можно и в Новомихайловском. Здесь скопились сотни машин. Вереница тянется на протяжении восьми километров.

Пробка в сторону моря в Новомихайловском

А, если вы наметили ехать в сторону Новороссийска, то тогда прийдется постоять по всему участку дорогу от Северской до Ильской. Пробка составляет восемь километров.

Пробка от Северской до Ильской

Пробки от Черного моря в сторону Краснодара

Как мы писали ранее, сильные заторы начали образовываться из машин, уезжающих от побережья. Если вы едете со стороны Новороссийска, то также готовьтесь к пробке перед Ильской. Вереница продолжается девять километров. Но зато потом вся дорога горит зеленым.

Пробка перед Ильской

А вот, если вы уезжаете из Новомихайловского, то прямо на курорте прийдется постоять семь километров. Но самая большая пробка ждет вас впереди.

Пробка в Новомихайловском от побережья

Огромный затор образовался перед Молдовановским перевалом в сторону Горячего Ключа. Некоторые водители нервно сигналят друг другу, а кто-то уже просто выходит из машин и прогуливается. Время на прогулку есть. Здесь пробка растянулась на 19 километров.

Пробка перед перевалом в сторону Горячего Ключа

А тем временем, на Крымском мосту все чисто. Буквально. Второй день подряд перед Крымским мостом образовываются небольшие заторы. А водители ждут максимум 30 минут, чтобы пройти обязательную процедуру - досмотр.

С самого утра 28 августа оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру сообщает о том, что с обеих сторон путепровода затруднений в проезде нет. А туристы только подтверждают эту информацию.