Обстановка на Крымском мосту 29 августа Фото: Виталий ПАРУБОВ

Туристы продолжают ехать в сторону Крыма, чтобы провести последние летние деньки на полуострове. Правда, теперь перед мостом не скапливаются многокилометровые пробки. Уже какой день подряд туристы проезжают по путепроводу с ветерком.

Однако в ночь на 29 августа движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили в 00:08», - сообщили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Обстановка на Крымском мосту 29 августа 2023

Временное перекрытие моста не повлияло на обстановку на Крымском мосту 29 августа. С обеих сторон путепровода затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

«Мы подъехали к мосту со стороны Крыма в 08:00. На досмотр подъехали сразу. Постояли буквально четыре минуты. Осмотрели все вещи тоже за четыре минуты. В 08:08 был конец досмотра, и в 08:28 встали на реверс. На материк заехали в 08:33», - делится своим опытом Геннадий Измайлов.

Со стороны Краснодарского края также нет сильных пробок. Небольшой затор образовался только перед самим пунктом досмотра. Однако долго ждать не приходится.

Пробка на Крымский мост со стороны Тамани 29 августа

«Ехали в Крым. Перед мостом очереди не было. На досмотр (ручная кладь) была небольшая очередь. В 08:54 прошли проверку. Ребята четко сработали. Очень внимательные и вежливые сотрудники. В 09:00 прошли реверс и в 09:15 съехали с моста», - рассказывает туристка Валентина Лаврушко.

А тем временем, пробки уже образовываются к Черному морю и обратно в Краснодарском крае. Огромные вереницы начинают заполонять трассы ближе к вечеру. Туристы начинают возвращаться домой после отпусков. Вереницы растянулись на 51 километр.

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