«Отек мозга сохраняется»: состояние девочки, которая впала в кому из-за ротавируса на Черном море, ухудшается

Мэрия Сочи отрицает, что Кира поймала ротавирус в Черном море. Фото: Иван МАКЕЕВ

Семилетняя девочка искупалась в Черном море и теперь не может прийти в сознание уже неделю. Состояние ребенка с каждый днем только ухудшается.

Кира (имя изменено - от Авт.) приехала вместе с родителями в Сочи из Екатеринбурга. В один день отпуск превратился в кошмар. У ребенка после купания в Черном море подняла температура, заболели мышцы и началась рвота. Родители пытались сами вылечить девочку, но в один момент Кира потеряла сознание.

Тогда родители и решили ехать в поликлинику Лазаревского района. Девочку забрали в реанимацию, а врачи поставили диагноз - ротавирус.

У Киры легкие начали заполняться жидкостью. Медикам удалось ее выкачать. Также у девочки начался отек легких и мозга.

Было принято решение перевезти ребенка в больницу Сочи. В поликлинике не хватало специалистов. В лечебном учреждении поселка Кире не могли оказать квалифицированную помощь. Девочка перенесла дорогу, но состояние остается крайне тяжелым.

« Сейчас она в реанимации. Транспортировка прошла без ухудшения состояния», — рассказала мама девочки. — «Я прошу помощи. К нам приезжали уральские медики. Врачи скорректировали лечение. Домой невозможно транспортировать Киру в таком состоянии. Отек мозга сохраняется. Нам сказали ждать. Я прошу прислать специалистов к нам. Киру должны осмотреть невропатолог и невролог».

В минздраве Кубани сообщили о том, что девочке оказывают всю необходимую помощь. А в медучреждение три раза приезжали реаниматологи и инфекционисты краевой больницы. Также вызывали и специалистов из Екатеринбурга.

«Проводились детальные консультации с экспертами санитарной авиации Краснодарского края и Екатеринбурга по состоянию ребенка и возможной его транспортировки. Ввиду тяжести состояния и крайне высокого уровня риска для жизни, транспортировка ребенка санавиацией в настоящий момент невозможна», — заключили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что мэрия Сочи отрицает, что Кира поймала ротавирус в Черном море. Мол, на территории сочинского побережья санитарно-эпидемиологический фон в норме.

«Контроль за качеством морской воды проводится в еженедельном режиме. С начала летнего сезона специалистами Роспотребнадзора взято 4204 пробы, нестандартных не выявлено. Все пляжи имеют санэпидзаключения на водопользование», - рассказали kp.ru в пресс-службе администрации Сочи.

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